ABD Senatosu, 900 milyar dolarlık koronavirüs destek paketini onayladı

ABD'de, aylarca süren anlaşmazlıklarından ardından, üzerinde anlaşmaya varılan 900 milyar dolarlık bir yardım paketi Senato tarafından onaylandı.

ABD'de, aylarca süren anlaşmazlıklarından ardından, üzerinde anlaşmaya varılan 900 milyar dolarlık bir yardım paketi Senato tarafından onaylandı.

2,3 trilyon dolarlık bütçenin içerisinde yer alan yardım paketi ABD Başkanı Donald Trump'ın imzasına sunulacak.

Beyaz Saray, Başkan Donald Trump'ın kendisine geldiğinde yasayı imzalayacağını söyledi.

Paket kapsamında yetişkinler ve çocuklar için 600 dolar doğrudan ödeme yapılacak, işsizlik ödemeleri haftalık 300 dolar daha artırılacak ve küçük işletmelere de toplamda yüz milyarlarca dolar ek yardım sağlanacak.

Kira yardımı için 25 milyar dolar destek ayrılan pakette, eğitim kuruluşlarına tekrar güvenli bir şekilde açılabilmeleri için de 82 milyar dolar aktarılacak.

Bağımsız sinema salonları ve kültür kurumları için 15 milyar doları içeren programda ayrıca afet hibeleri için de 20 milyar dolarlık ödeme planlanıyor.

Ayrıca pakette şu destekler de yer aldı: