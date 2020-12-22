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ABD Senatosu, 900 milyar dolarlık koronavirüs destek paketini onayladı

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ABD'de, aylarca süren anlaşmazlıklarından ardından, üzerinde anlaşmaya varılan 900 milyar dolarlık bir yardım paketi Senato tarafından onaylandı.
ABD Senatosu, 900 milyar dolarlık koronavirüs destek paketini onayladı

ABD'de, aylarca süren anlaşmazlıklarından ardından, üzerinde anlaşmaya varılan 900 milyar dolarlık bir yardım paketi Senato tarafından onaylandı.

2,3 trilyon dolarlık bütçenin içerisinde yer alan yardım paketi ABD Başkanı Donald Trump'ın imzasına sunulacak.

Beyaz Saray, Başkan Donald Trump'ın kendisine geldiğinde yasayı imzalayacağını söyledi.

Paket kapsamında yetişkinler ve çocuklar için 600 dolar doğrudan ödeme yapılacak, işsizlik ödemeleri haftalık 300 dolar daha artırılacak ve küçük işletmelere de toplamda yüz milyarlarca dolar ek yardım sağlanacak.

Kira yardımı için 25 milyar dolar destek ayrılan pakette, eğitim kuruluşlarına tekrar güvenli bir şekilde açılabilmeleri için de 82 milyar dolar aktarılacak.

Bağımsız sinema salonları ve kültür kurumları için 15 milyar doları içeren programda ayrıca afet hibeleri için de 20 milyar dolarlık ödeme planlanıyor.

Ayrıca pakette şu destekler de yer aldı:

  • Gıda yardımı için 13 milyar dolar,
  • Uluslararası aşı ittifakı için 4 milyar dolar,
  • Geniş bant internet erişimi için 7 milyar dolar,
  • Düşük gelirli konut inşaatını teşvik etmek için artırılmış vergi indirimleri,
  • İşletmeleri çalışanlarını işten çıkarmamaya teşvik eden vergi indirimleri,
  • İşverenleri ücretli hastalık izni vermeye teşvik edecek vergi indirimleri,
  • Düşük gelirli çalışanlar için geliştirilmiş vergi indirimleri.
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