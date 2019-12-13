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ABD Senatosu 'Ermeni soykırımı' tasarısını kabul etti

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ABD Senato’su 'Ermeni soykırımı' tasarısını kabul etti.
ABD Senatosu 'Ermeni soykırımı' tasarısını kabul etti

Tasarı Senato'da büyük destek gördü.

ABD Kongresi'nin alt meclisi Temsilciler Meclisi'nde, "Ermeni Soykırımı'nı resmi olarak tanıyan" yasa tasarısını 30 Ekim'de kabul etmişti. Tasarı bunun üzerine Senato'ya gitmişti. 

Tasarı şimdi ABD Başkanı Donald Trump'a gidecek. Trump'ın, tasarıyı onaylaması ya da veto etmesi için 10 günü olacak.

ABD anayasasına göre, Başkan tarafından veto edilen bir tasarının Kongre'nin hem Temsilciler Meclisi hem de Senato kanadında üçte iki çoğunlukla bir daha kabul edilmesi halinde, veto da geçersiz kılınıyor.

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