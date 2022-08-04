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ABD Senatosu İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini onayladı

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İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği ABD Senatosu'nda ezici bir çoğunlukla kabul edildi. İki ülkenin NATO üyeliği Fransa parlamentosundan da onay aldı.
ABD Senatosu İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini onayladı

ABD Senatosu, Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline yanıt olarak İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya alınmasını kabul etti. Senato’da yapılan oylamada karar 95’e 1 gibi ezici bir çoğunlukla onaylandı.

Tüm NATO üyelerinin meclislerinde onaylamaları durumunda İsveç ve Finlandiya NATO’ya girecek. Haziran ayındaki Madrid Zirvesi öncesi iki ülkenin üyeliklerine muhalefet eden Türkiye dahil olmak üzere henüz yedi ülke İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliklerini onaylamadı.

Son olarak geçtiğimiz hafta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TRT röportajında iki ülkenin Türkiye’nin terörizme karşı taleplerini yerine getirmemesi durumunda parlamentonun NATO üyeliklerini onaylamayacağını belirtmişti. Erdoğan “Finlandiya’da gösteri yapıyorlar. İsveç somut adım atmaktan çok uzakta gözüküyor. Terör propagandası dahil, terör örgütü uzantılarını ülkemiz aleyhine faaliyette bulunmaktan alıkoymadıkları sürece bizden olumlu bir yaklaşım beklemesinler.” demişti.

FRANSA PARLAMENTOSU DA ONAY VERDİ

Fransa'da da, Senato'nun ardından Ulusal Meclis de İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik protokolünü içeren yasa tasarısını kabul etti.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik protokolünü içeren yasa tasarısı, Senatoda 21 Temmuz'da kabul edilmesinin ardından dün de Fransız parlamentosunun diğer kanadı olan Ulusal Meclis'te yapılan oylamada, 46 "hayır" oyuna karşı 209 "evet" oyu aldı.

Meclisteki oylamada, iktidar cephesinin yanı sıra Cumhuriyetçiler (LR), Sosyalist Partisi (PS) ile Yeşiller (EELV), İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine destek verirken, aşırı solcu parti Boyun Eğmeyen Fransa (LFİ) protokolün onaylanmasına ilişkin yasaya karşı çıktı, aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisi ise "çekimser" kaldı.

Fransız parlamentosu, Ulusal Meclis ve Senato olmak üzere 2 kanattan oluşuyor.

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