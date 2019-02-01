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ABD Senatosu, Suriye ve Afganistan'dan çekilme karşıtı tasarıyı onayladı

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ABD Senatosu, Cumhuriyetçi Senatör Mitch McConnell tarafından hazırlanan Suriye ve Afganistan'dan çekilme karşıtı tasarıya 68'e 23 oyla onay verdi.
ABD Senatosu, Suriye ve Afganistan'dan çekilme karşıtı tasarıyı onayladı

Senatodaki hem Cumhuriyetçi hem Demokrat üyelerden destek toplayan tasarıda, Suriye ve Afganistan'daki İslami militan gruplarının ABD ulusal güvenliğine 'ciddi bir tehdit' oluşturmaya devam ettiği belirtildi.

 

Her iki ülkede de IŞİD ve El Kaide'yle mücadele konusunda aşama kaydedildiği ifade edilen tasarıda, ABD güçlerinin tedbir alınmadan 'aceleci bir şekilde çekilmesi' durumunda bölgenin istikrarsızlaşabileceği ve 'oluşacak boşluğun İran veya Rusya tarafından doldurulabileceği' savunuldu.

Bağlayıcılığı bulunmayan tasarıda ayrıca, ABD yönetimine Suriye ve Afganistan'daki Amerikan askerlerinin herhangi bir 'ciddi çekilmesi' öncesinde, militan gruplarının 'kalıcı bir yenilgiye uğratıldığına' dair koşulların doğrulanması talebinde bulunuldu.

Tasarının mimarı Cumhuriyetçi Senatör McConnell, "Tasarı Suriye ve Afganistan'daki çatışmalardan aceleci bir çekilmenin tehlikesini tanıyor ve her iki ülkenin temelindeki çatışmalara diplomatik katılım ve politik çözümler getirilmesi ihtiyacını vurguluyor" ifadelerini kullandı.

 

ABD Başkanı Donald Trump, "IŞİD'e karşı mücadeleyi kazandık. Onları yendik, hem de fena yendik. Artık askerlerimizin eve dönme zamanı" diyerek ABD askerlerinin Suriye'den çekileceğini duyurmuştu.

Öte yandan ABD'nin Afganistan'da 14 bin askeri bulunurken, Trump yönetiminin bu sayıyı 7 bine düşüreceği belirtiliyor. ABD yönetiminin Taliban'la yürüttüğü müzakerelerde ele alınan ve geçtiğimiz hafta 'çerçeve bir taslak üzerinde anlaşıldığı' belirtilen anlaşmanın önemli maddelerinden birisinin ABD askerlerinin Afganistan'dan tamamen çekilmesi olacağı bekleniyor.

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