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ABD Senatosu Uygur Türkleri İçin Sunulan Yasa Tasarısını Onayladı

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ABD Senatosu Uygur Türkleri İçin Sunulan Yasa Tasarısını Onayladı
ABD Senatosu Uygur Türkleri İçin Sunulan Yasa Tasarısını Onayladı

ABD Senatosu, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türklerine yönelik baskı politikalarından dolayı Çinli yetkililere yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısını onayladı.

ABD Senatosu, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türklerine yönelik baskı politikalarından dolayı Çinli yetkililere yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısını onayladı.

Cumhuriyetçi Senator Marco Rubio'nun girişimleriyle Senato'ya sunulan yasa tasarısı oy birliğiyle kabul edildi.

Tasarıda, ABD Başkanı Donald Trump yönetimine, Uygur Türklerine ve diğer Müslüman azınlıklara uygulanan baskı ve şiddetten sorumlu olan bazı Çinli yetkililere yaptırım uygulanması çağrısı yapılıyor.

Ayrıca tasarıda, ABD Dışişleri Bakanlığının bölgedeki insan hakları ihlalleri için bir rapor hazırlaması talep ediliyor.

Söz konusu tasarının bir versiyonu Kasım 2019'da ABD Senatosunda kabul edilmişti. Temsilciler Meclisi ise bazı değişiklikler yaparak tasarıyı Aralık 2019'da tekrar Senato'ya göndermişti.

RUBİO'DAN İLK YORUM

Senato'da da bazı değişikliklere uğrayarak bugün kabul edilen tasarının yakın zamanda Temsilciler Meclisinde yeniden oylanıp, onaylanarak ABD Başkanı Trump'ın onayına sunulması bekleniyor.

Öte yandan tasarının onaylanmasının ardından Twitter hesabından açıklamada bulunan Rubio, "Az önce Çin Komünist Partisi'nin kaba muamelelerinden dolayı sorumlu tutulmasını öngören Uygun İnsan Hakları Yasa Tasarısı'nı Senatodan geçirdik. Tasarı, umarım yarın da Temsilciler Meclisinden geçen ve Başkan Trump'ın imzasını alır." ifadesini kullandı.

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