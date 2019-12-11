ABD Senatosu'nda Türkiye'ye yaptırım tasarısı kabul edildi

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ABD Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu'nda Türkiye'ye yaptırım öngören tasarı kabul edildi

11 Aralık 2019 19:13

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ABD Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu'nda Türkiye'ye yaptırım öngören tasarı oylandı. Oylamada 18 evet, 4 hayır oyu çıktı. Tasarının Senato'da ne zaman oylanacağı bilinmiyor.

"ABD'nin ulusal güvenliğini teşvik ve IŞİD'in canlanmasının önlenmesi" adını taşıyan yaptırım tasarısına senatörler Rand Paul, Ron Johnson, Ted Cruz ve Tom Udall hayır oyu verdi. Komisyonda kabul edilen tasarı, Senato genel kurulunda görüşülecek.

Ekim ayının sonunda ABD Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen tasarı Kongre'nin üçüncü ayağı olan Senato'da da onaylanırsa ABD Başkanı Trump'ın onayına gidecek.

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Jim Risch, ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki ikili görüşmeden önce yaptığı açıklamada, Ankara'yla S-400 alımıyla ilgili yapılacak görüşmelerdeki gerginliği azaltmak amacıyla senatörlerin Türkiye'ye yaptırım tasarısını "şu anda" geçirmemelerini istediğini belirtmişti.

Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ve Demokrat Senatör Chris Van Hollen ise 2 Aralık'ta ortak bir mektup kaleme alarak Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya göndermişti. Mektupta 'sabır tükeneli çok oldu, hukuku uygulama zamanı' diyen senatörler, aksi durumun diğer ülkelere 'kötü bir mesaj' olacağını savunmuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan mektuba ilişkin bir açıklama gelmemişti. Pompeo, 26 Kasım tarihindeki konuşmasında, Türkiye'nin Rus savunma sistemini test etmesinin endişe verici olduğunu söylemiş, iki ülke arasındaki pürüzün giderilmesi için görüşmelerin sürdüğünü ifade etmişti.

Yaptırım paketinde Erdoğan ve ailesi de var

Hazırlanan yasa tasarısına göre şu liderlere yaptırımlar uygulanacak:

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez

"Ordu işlemlerine uygulanması planlanan yaptırımlar şöyle:

Yaptırımlar Türk ordusuyla bilinçli olarak işlem yapan, satış yapan veya finansal destek sağlayan, teknolojik destek veren yabancı kişilere yaptırım uygulanacaktır. Bunlara şunlar da dahildir:

Türk ordusu tarafından kullanılmış uçak veya uçak parçaları, makine aksamı

Otomotiv ekipmanları ve Türkiye kara ve deniz güçleri tarafından değerlendirilmiş servisler

Türk ordusu tarafından kullanılmış silahlar veya savunma teçhizatları

Türkiye enerji sektörüne uygulanması planlanan yaptırımlar şöyle:

Türkiye'nin silahlı kuvvetleri tarafından kullanılması için yerel petrol üretimine ve doğal gaz üretimine madde, servis, teknoloji, bilgi veya başka türlü destek sağlayan yabancı kişi veya gruplara yaptırım uygulanacaktır."

Yaptırımların dördüncü maddesine göre tasarı yürürlüğe girerse ABD ordusunun TSK'ya mermi satması veya paylaşması da engellenecek. ABD ordusu ayrıca Türkiye'ye savunma teçhizatları, hizmetleri ve materyalleri satamayacak.

Yasa tasarısında bir kez daha Türkiye'ye Rus yapımı hava savunma sistemi S-400'lerin alımı sebebiyle CAATSA yaptırımları uygulanması gerektiği savunuldu.

6. maddeye göre insani yardım, sağlık yardımı, demokrasi teşviki ve seçim desteği, istihbarat desteği yaptırım dışı tutulacak.

Yasa tasarı Türk liderlere ABD vizesi ambargosu uygulanmasını talep ederken, Erdoğan'ın mal varlığı hakkında da bir rapor istendi.

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