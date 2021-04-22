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ABD ‘Seyahat etmeyin’ dediği ülkeler arasına Türkiye’yi de dahil etti

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ABD Dışişleri Bakanlığı ‘Covid-19 vakalarının çok yüksek olmasını’ gerekçe göstererek aralarında Türkiye’nin de bulunduğu en az 116 ülkeyi bu hafta ‘Dördüncü Seviye: Seyahat Etmeyin’ uyarı listesine ekledi.
ABD ‘Seyahat etmeyin’ dediği ülkeler arasına Türkiye’yi de dahil etti

ABD Dışişleri Bakanlığı ‘Covid-19 vakalarının çok yüksek olmasını’ gerekçe göstererek aralarında Türkiye’nin de bulunduğu en az 116 ülkeyi bu hafta ‘Dördüncü Seviye: Seyahat Etmeyin’ uyarı listesine ekledi.

Bakanlık listesinde Britanya, Kanada, Fransa, Meksika, Almanya da yer aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı pazartesi günü, ‘Seyahat etmeyin’ listesini dünya çapındaki ülkelerin yaklaşık yüzde 80’ini kapsayacak şekilde genişleteceğini açıklamıştı.

Salı gününden önce Dışişleri Bakanlığı’nın listesine göre yaklaşık 200 ülkeden 34’ü bu kategoride yer alıyordu. Bu sayı dün gece 150’ye çıktı. Bakanlık güncellemeleri ne zaman tamamlayacağını açıklamadı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, kararın bazı ülkelerdeki mevcut sağlık durumunun yeniden değerlendirilmesi anlamına gelmediğini, bunun yerine ‘bakanlığın seyahat uyarı sisteminde epidemiyolojik değerlendirmeleri daha yakından yansıtacak bir ayarlamayı yansıttığını’ bildirdi.

Uyarılara uyulması zorunlu değil ve Amerikalılarının seyahat etmesini yasaklamıyor.

Çin ve Japonya gibi bazı ülkeler ise ‘Üçüncü Seviye: Seyahati Gözden Geçerin’ kategorisinde yer aldı.

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