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ABD, sınırdaki 210 bin göçmeni tutukladı

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ABD sınır yetkilileri, Mart ayı boyunca Meksika sınırını geçmeye çalışan 210 bin göçmeni tutukladı.
ABD, sınırdaki 210 bin göçmeni tutukladı

ABD-Meksika sınırında göçmen krizi yaşanmaya devam ediyor. ABD Gümrük ve Sınır Koruma istatistiklerine göre, Mart ayı boyunca geçtiğimiz yılın Mart ayına göre yüzde 24'lük bir artış meydana gelerek, Meksika sınırını geçmeye çalışan 210 bin göçmen tutuklandı.

BIDEN EŞELTRİLERİN ODAĞINDA

Ocak 2021'de göreve başlayan ABD Başkanı Joe Biden, eski Başkan Donald Trump'ın katı göçmenlik politikalarını kaldırma sözü vermiş ancak daha sonra Trump'ın uyguladığı göçmen politikasını geri getirmişti.

Cumhuriyetçiler, Biden'ın Trump dönemi politikalarını geri almasının daha fazla yasadışı göçü teşvik ettiğini söylüyor.

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