  • BIST 2.434,02
  • Altın 967.851
  • Dolar 17.3613
  • Euro 17.4392
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKATatar: Türkiye üzerinden AB elektrik sistemine bağlanmak gerekiyor

ABD: Srebrenitsa soykırımını asla unutmayacağız

» »
Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995 yılındaki soykırımda katledilenleri anan ABD Dışişleri Bakanlığı, “ABD, Srebrenitsa soykırımını asla unutmayacaktır” dedi.
ABD: Srebrenitsa soykırımını asla unutmayacağız

Bosna Hersek'in doğusunda yer alan Srebrenitsa'da 11 Temmuz 1995 yılında binlerce kişinin katledildiği soykırımın 27'nci yılında ABD Dışişleri Bakanlığı yayınladığı yazılı açıklama ile kurbanları andı. Açıklamada, ABD'nin Srebrenitsa soykırımında katledilen 8 binden fazla erkek ve çocuğun yasını tutan ve onları anan Bosna Hersek halkının yanında olduğunu vurgu yapılarak, “ABD, Srebrenitsa soykırımını asla unutmayacaktır” denildi.

Açıklamada, “Sevdiklerini kaybeden ailelerin ve kayıplarını yılmadan aramaya devam edenlerin, gerçekler için mücadele edenlerin, hayatta kalanların, sorumluları soruşturup yargılanmaları için adaleti arayanların yanında olmaya devam edeceğiz. Acı ve kaybın üstesinden gelmek, umut ve hoşgörüyü teşvik etmek cesaret ve güç gerektirir” ifadeleri kullanılarak, ABD'nin Bosna Hersek’te tüm vatandaşlar için daha iyi bir gelecek arayışında uzlaşmaya yönelik anlamlı adımlar atmaya istekli her düzeydeki lideri desteklemeye hazır olduğu aktarıldı.

ABD'nin Bosna Hersek ile uzun süredir devam eden dostluğuna değinilen açıklamada, Avrupa-Atlantik entegrasyonu yolunda demokratik, kapsayıcı ve müreffeh bir Bosna Hersek'in ABD'nin önemli bir ortağı olmaya devam edeceği aktarıldı.

TOPRAĞA VERİLENLERİN SAYISI 6 BİN 721’E YÜKSELDİ

Savaşın ardından kayıplar için başlatılan çalışmalarda toplu mezarlarda bulunan kurbanlar, kimlik tespitinden sonra her yıl 11 Temmuz’da Potoçari Anıt Mezarlığı’nda törenle toprağa veriliyor. Bu yılki törenle birlikte kimlikleri tespit edilen 50 soykırım kurbanı daha toprağa verilirken, Srebrenitsa kurbanlarının sayısı 6 bin 721’e yükseldi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Biden’dan kürtaj hamlesi09 Temmuz 2022 Cumartesi 21:26
  • ABD-İran krizini tırmandıracak yaptırım kararı07 Temmuz 2022 Perşembe 17:33
  • Arjantin: 'Kirli savaş' dönemi subaylarına hapis cezaları07 Temmuz 2022 Perşembe 13:20
  • Chicago'daki 4 Temmuz saldırısı: Zanlı ikinci bir baskın planlıyordu07 Temmuz 2022 Perşembe 11:43
  • ABD ve İran arasındaki nükleer müzakerelerin durduğunu açıkladı06 Temmuz 2022 Çarşamba 15:46
  • Başına beş yılda üç kez talih kuşu konan kadın, kazandıran taktiğini anlattı06 Temmuz 2022 Çarşamba 11:54
  • ABD'de Bağımsızlık Günü kutlamalarındaki saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi06 Temmuz 2022 Çarşamba 09:10
  • ABD: Bağımsızlık günü kutlamasında 6 kişiyi öldüren zanlı gözaltında05 Temmuz 2022 Salı 15:56
  • Yanlışlıkla hesabına maaşının 330 katı yatan işçi kayıplara karıştı05 Temmuz 2022 Salı 14:20
  • 12 yaşındaki çocuk istedi, dünyaca ünlü mimar çizdi: Özel tasarım köpek kulübesi05 Temmuz 2022 Salı 13:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti