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ABD stratejik petrol rezervi için petrol alımına başlıyor

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Benzin fiyatlarını düşürmeye yardımcı olmak için bu yıl stratejik petrol rezervinden ham petrol satışı gerçekleştiren ABD yönetimi, ham petrol alımına başlayacağını açıkladı.
ABD stratejik petrol rezervi için petrol alımına başlıyor

ABD yönetimi, stratejik petrol rezervi için şubat ayında 3 milyon varil petrol alacağını duyurdu.

Benzin fiyatlarını düşürmeye yardımcı olmak için bu yıl stratejik petrol rezervinden ham petrol satışı gerçekleştiren ABD yönetimi, ham petrol alımına başlayacağını açıkladı.

ABD Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada, şubat ayında teslim edilmek üzere 3 milyon varil ham petrolün alınacağı bildirildi.

180 MİLYON VARİLİN PİYASAYA SÜRÜLMESİNE İZİN

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı savaşın ardından ABD’de hızla artan benzin fiyatları karşısında mart ayında, ülkenin stratejik petrol rezervinden toplamda 180 milyon varilin üzerinde petrolün piyasaya sürülmesine izin vermişti.

Ülkenin rezervlerinden yapılan petrol satışlarıyla ABD’nin stratejik rezervindeki ham petrol oranı 1984’ten bu yana en düşük seviyeye inmiş ve enerji güvenliğine ilişkin endişeleri artırmıştı. 

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