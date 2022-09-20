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ABD, stratejik petrol rezervinden 10 milyon varile kadar petrol satacak

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ABD yönetimi, stratejik petrol rezervinden 10 milyon varile kadar petrol satacağını duyurdu.
ABD, stratejik petrol rezervinden 10 milyon varile kadar petrol satacak

ABD Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada, ham petrol tedarik etmek için yeni bir satış bildiriminin yayımlandığı kaydedildi.

Açıklamada, kasımdan itibaren teslim edilmek üzere stratejik petrol rezervinden 10 milyon varile kadar petrol satılacağı bildirildi.

Halihazırda 155 milyon varil petrolün satıldığı belirtilen açıklamada, bir sonraki satışla bunun 165 milyon varile çıkacağı ifade edildi.

ABD Başkanı Joe Biden, martta ülkenin stratejik petrol rezervinden 6 ay içinde günde 1 milyon varil, toplamda ise 180 milyon varilin üzerinde petrolün piyasaya sürülmesine izin vermişti.

Beyaz Saray, temmuz sonunda da ülke genelinde benzin fiyatlarını düşürmeye yardımcı olmak için stratejik petrol rezervinden ilave 20 milyon varil petrol satacağını duyurmuştu.

Söz konusu satışlarla, ABD'nin stratejik rezervindeki ham petrol oranı, 434,1 milyon varille Ekim 1984'ten bu yana en düşük seviyeye inmişti.

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