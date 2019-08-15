  • BIST 96.579
  • Altın 272,775
  • Dolar 5,5553
  • Euro 6,1672
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

ABD, Suriye'de Türkiye sınırı yakınlarına askeri hava üssü kuruyor

»
ABD, Suriye'nin kuzeyinde Rasul Ayn (Serekaniye) kentinde yeni bir askeri hava üssü kuruyor. Üsten ABD'ye ait helikopterler iniş kalkış yapabilecek.
ABD, Suriye'de Türkiye sınırı yakınlarına askeri hava üssü kuruyor

Sputnik'ten Hikmet Durgun'un haberine göre; ABD, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında yer alan Rasul Ayn kentinde askeri hava üssü kuruyor. Suriye kuzeyinde 26 askeri üssü olan ABD, Resul Ayn kentinde yeni bir askeri hava üssü kurmak için çalışmalara başladı.

Askeri hava üssü Rasul Ayn kentinin güneyinde yer alan Tel Erkam bölgesinde kurulacak. 5 kilometrelik alana yapılan Askeri üssün gelecek aya kadar tamamlanması bekleniyor. Askeri üssün çevresi ABD'li askerler tarafından korunurken, üsse ABD'li yetkililer dışında kimse giremiyor.

ABD, Suriye'nin kuzeyinde daha önce Derik, Deyr er Zor, Rakka, Tabka, Rimelan, Hol, Şedadi, Kobani, Eyn İssa, Menbiç, Haseke ve Tel Abyad'da askeri üsler kurmuştu.

ABD, Kobani güneyinde Ğerebışk köyünde ve Tabka kentinde ise büyük bir askeri hava üssü kurmuştu.

Türkiye, PYD ve YPG'yi, PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili DSG gibi örgütlerin de 'terör örgütü' olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak, Başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara’nın bu tezini kabul etmiyor. Ankara, ayrıca YPG'ye silah verilmesine de sert bir şekilde karşı çıkıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İmamoğlu’nu ziyaret eden Maçoğlu: 25 yıldır buralara gelemiyorduk15 Ağustos 2019 Perşembe 20:00
  • İzmir Barosu’ndan, adlı yıl açılış töreni için Beştepe'ye davet eden Yargıtay’a yanıt: Bize kalırsa, siz de o salona gitmeyin15 Ağustos 2019 Perşembe 19:14
  • Maçoğlu ziyaretinde İmamoğlu: Başkanım bizden 3 ay önde, biz daha 45 gündür görevdeyiz15 Ağustos 2019 Perşembe 19:03
  • Murat Yetkin: Muhafazakâr camiada “Ecevit iyi ama çevresi kötü” sendromu Erdoğan’da tekrar ediyor15 Ağustos 2019 Perşembe 19:02
  • İçinde 1.5 milyon lira olan çantayı sahibine teslim etti; teşekkür amacıyla teklif edilen parayı reddetti15 Ağustos 2019 Perşembe 18:46
  • İçinde 1.5 milyon lira olan çantayı sahibine teslim etti; teşekkür amacıyla teklif edilen parayı reddetti15 Ağustos 2019 Perşembe 16:36
  • Çavuşoğlu: Trump'ın 20 mil sözü var, YPG'nin çıkarılması gerekiyor15 Ağustos 2019 Perşembe 14:12
  • Pentagon: Türkiye ile anlaşma aşamalı olarak hayata geçecek15 Ağustos 2019 Perşembe 14:08
  • Halkın yıllarca türbe sanıp ziyaret ettiği mezar boksör bir gladyatöre ait çıktı15 Ağustos 2019 Perşembe 11:04
  • Sahaya atlayan YouTuber saniyede 20 takipçi kaybediyor15 Ağustos 2019 Perşembe 10:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti