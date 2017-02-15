 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 88.233
  • Altın 143,520
  • Dolar 3,6385
  • Euro 3,8450
  • Lefkoşa 6 °C
  • Mağusa 6 °C
  • Girne 7 °C
  • Güzelyurt 2 °C
  • İskele 7 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara -5 °C
SON DAKİKAOkul saatleri yine değişti!

ABD Suriye’de uranyum kullanmış

» »
ABD Suriye’de uranyum kullanmış
ABD’nin 2015 yılı kasım ayında Suriye’de DEAŞ’a ait yakıt tankerlerine yönelik hava saldırılarında seyreltilmiş uranyum içeren binlerce merminin kullandığı bildirildi.

ABD MERKEZ KUVVETLER KOMUTANLIĞI, SURİYE’DE 15-22 KASIM 2015 TARİHLERİNDE 5 BİN 265 ADET SEYRELTİLMİŞ URANYUM İÇEREN MÜHİMMAT KULLANDIĞINI DOĞRULUYOR

 

ABD’nin 2015 yılı kasım ayında Suriye’de DEAŞ’a ait yakıt tankerlerine yönelik hava saldırılarında seyreltilmiş uranyum içeren binlerce merminin kullandığı bildirildi.

Konuyla ilgili Anadolu Ajansı’na açıklamalarda bulunan ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Sözcülerinden Binbaşı Josh Jacquez, 16-22 Kasım 2015 tarihleri arasında DEAŞ terör örgütüne ait yakıt tankerine yönelik gerçekleştirilen saldırılarda 5 bin 265 adet seyreltilmiş uranyum içeren Zırh Delici Yangın Mermisi'nin kullanıldığını söyledi.

Mermilerde beşte bir oranında uranyum kullanıldığını ifade eden Binbaşı Jacquez “16 Kasım 2015’te dört adet A-10 uçağı toplam bin 490 adet 30 mm uranyum içerikli mermi ile birlikte bomba ve füze kullanarak 46 düşman aracını yok etti.” dedi.

Sözcü 22 Kasım tarihinde ise yine dört adet A-10 uçağının 3 bin 775 adet uranyum içerikli mermi, bomba ve füze kullanarak 293 DEAŞ aracını yok ettiği bilgisini paylaştı.

Söz konusu mühimmatın Haseke ve Deyr ez-Zor yakınlarında kullanıldığını kaydeden Binbaşı Jacquez beşte bir karışımı “savaş karışımı” olarak nitelerken seçilen hedeflerin ve bu hedeflere karşı kullanılan silahların Silahlı Çatışma Kuralları'na uygun olarak belirlendiğini sözlerine ekledi.

ABD’nin 2003’te Irak’ın işgalinden beri ilk kez uranyum içerikli mühimmat kullandığı belirtilirken söz konusu mermilerin, ABD uçaklarının DEAŞ petrol tankerlerini hedef alırken tankerleri delmek ve tankerlerde yangın çıkarmak amacıyla kullandığı belirtildi.

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon yetkilileri daha önce bu mühimmatın Suriye ve Irak’taki operasyonlarda kullanılmayacağını açıklamıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Uluslararası Af Örgütü'nden ABD'deki göçmenlere yönelik baskılarla ilgili açıklama13 Şubat 2017 Pazartesi 09:34
  • New York'taki yahudilerden Trump karşıtı miting13 Şubat 2017 Pazartesi 09:32
  • ABD'de kürtaj karşıtları sokaklara çıktı13 Şubat 2017 Pazartesi 08:31
  • Trump: "Japonya'nın yüzde 100 arkasındayız"12 Şubat 2017 Pazar 10:47
  • BM'den ABD'nin Filistin itirazına cevap12 Şubat 2017 Pazar 10:40
  • ABD'deki "gözaltı protestosu"nda birçok kişi gözaltında12 Şubat 2017 Pazar 10:38
  • Trump, vize yasağında ısrarlı11 Şubat 2017 Cumartesi 10:13
  • Brezilya'da polisin 13’üncü maaş ödemelerinde aksama11 Şubat 2017 Cumartesi 09:46
  • Trump arap liderlerle konuştu11 Şubat 2017 Cumartesi 09:44
  • Mogherini, Trump yönetimini uyardı11 Şubat 2017 Cumartesi 09:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti