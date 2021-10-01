ABD, Suriye’deki drone saldırısında El Kaide liderini öldürdü

Pentagon, üst düzey El Kaide lideri Salim Abu-Ahmad’ın Suriye’de ABD’nin drone saldırısında öldürüldüğünü açıklarken, saldırılar sırasında hiçbir sivilin zarar görmediğini iddia etti.
ABD, Abu-Ahmad’ın Suriye’nin İdlib kentinde kırsal bir yolda seyir halindeyken öldürüldüğünü açıkladı. CENTCOM sözcüsü Ordu Binbaşı John Rigsbee Perşembe günü Military Times’a verdiği demeçte, “Salim Abu-Ahmad bölgelerarası El Kaide saldırılarının planlanmasından, finanse edilmesinden ve onaylanmasından sorumluydu” dedi.
Son yıllarda ABD, belirli aralıklarla İdlib’de bulunan El Kaide unsurlarını hedef alan saldırılar düzenliyor.
Daha önce IŞİD lideri Ebubekir el-Bağdadi de İdlib’in batısında ABD’nin düzenlediği bir hava operasyonuyla öldürülmüştü.
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