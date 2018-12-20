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ABD Suriye'den çekiliyor - Putin: Herhangi bir işaret görmedik

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yıllık basın toplantısında ABD'nin Suriye'den çekilme kararıyla ilgili soruları da yanıtladı. ABD'nin Suriye'deki askeri varlığının meşru olmadığını vurgulayan Putin, "Henüz çekilmeye dair herhangi bir işaret görmedik"
ABD Suriye'den çekiliyor - Putin: Herhangi bir işaret görmedik

IŞİD'in yenildiğini söyleyen Putin, ülkesinin kararını Suriye'de IŞİD'le mücadelenin sona ermesine bağlayan ABD Başkanı Donald Trump'a katıldığını söyledi.

Putin, "Trump ile DAEŞ'in (IŞİD) yenildiği konusunda hemfikirim. DAEŞ yenildi ancak yeniden toparlanması riski var" dedi.

Trump: Rusya, İran, Suriye ve diğerleri IŞİD'in yerel düşmanı

ABD Başkanı Donald Trump, Putin'in sözlerinin ardından Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

"Suriye'den çıkış sürpriz değildi" diyen Trump ayrıca şu ifadeleri kullandı:

"Bunun için yıllardır uğraşıyorum ve 6 ay önce, bunu yapmak istediğimi açıkladığımda, biraz daha kalmayı kabul ettim. Rusya, İran, Suriye ve diğerleri, IŞİD'in yerel düşmanı. Biz orada iş yapıyorduk. Şimdi eve dönme ve yeniden inşa etme zamanı."

@realDonaldTrump tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin

Donald J. Trump@realDonaldTrump

Getting out of Syria was no surprise. I’ve been campaigning on it for years, and six months ago, when I very publicly wanted to do it, I agreed to stay longer. Russia, Iran, Syria & others are the local enemy of ISIS. We were doing there work. Time to come home & rebuild.

24,2 B

13:42 - 20 Ara 2018

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14 B kişi bunun hakkında konuşuyor

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@realDonaldTrump tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımının sonu

Çarşamba günü ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ve Beyaz Saray'dan arka arkaya yapılan açıklamalarla gelmiş, Suriye'deki Amerikan askerlerinin çekileceği duyurulmuştu.

Trump da bir Tweet atarak "Suriye'de IŞİD'i yendik, Trump başkanlığı döneminde orada bulunmamızın tek nedeni oydu" demişti.

@realDonaldTrump tarafından yapılan 2 numaralı Twitter paylaşımını geçin

Donald J. Trump@realDonaldTrump

We have defeated ISIS in Syria, my only reason for being there during the Trump Presidency.

104 B

16:29 - 19 Ara 2018

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56,3 B kişi bunun hakkında konuşuyor

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@realDonaldTrump tarafından yapılan 2 numaralı Twitter paylaşımının sonu

ABD: Geri çekilme başladı

Pentagon ve Beyaz Saray geri çekilmenin başladığını duyurdu.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Dana W. White'ın imzasını taşıyan açıklamada "Koalisyon güçleri IŞİD'in elindeki bölgeyi kurtardı ama IŞİD'e karşı mücadele sona ermedi. Suriye'deki ABD askerinin eve dönüş sürecini başlattık ve operasyonun bir sonraki aşamasına geçiyoruz. Birliklerimizin ve operasyonun güvenliği açısından daha fazla detay vermiyoruz. Ortaklarımızla ve müttefiklerimizle IŞİD'i bulunduğu yerlerde yenilgiye uğratmak üzere çalışmaya devam edeceğiz" denildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders da yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Beş yıl önce, IŞİD, Ortadoğu'da çok güçlü ve tehlikeli bir güçtü. Şimdi ise ABD, bu bölgesel halifeliği yendi. Suriye'de IŞİD'e karşı kazanılan bu zaferler, Uluslararası Koalisyon'un ve yürüttüğü mücadelenin sona erdiği anlamına gelmiyor. Bu mücadelenin bir sonraki aşamasına geçiş için ABD birliklerinin eve dönüşünü başlattık.

"ABD ve müttefikleri gerektiğinde ABD'nin çıkarlarını korumak için her seviyede yeniden harekete geçmeye hazırdır. Radikal İslamcı teröristlerin toprak ele geçirmesi, fonlanması, desteklenmesi ve herhangi bir şekilde sınırlarımızı ihlâl etmesine karşı birlikte çalışmaya devam edeceğiz."

Reuters haber ajansına konuşan Amerikalı bir yetkili de, Suriye'de bulunan tüm ABD Dışişleri Bakanlığı personelinin de 24 saat içinde ülkeden çıkacağını duyurmuştu.

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