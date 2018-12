ABD Suriye'den çekiliyor - Putin: Herhangi bir işaret görmedik

IŞİD'in yenildiğini söyleyen Putin, ülkesinin kararını Suriye'de IŞİD'le mücadelenin sona ermesine bağlayan ABD Başkanı Donald Trump'a katıldığını söyledi.

Putin, "Trump ile DAEŞ'in (IŞİD) yenildiği konusunda hemfikirim. DAEŞ yenildi ancak yeniden toparlanması riski var" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Putin'in sözlerinin ardından Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

"Suriye'den çıkış sürpriz değildi" diyen Trump ayrıca şu ifadeleri kullandı:

"Bunun için yıllardır uğraşıyorum ve 6 ay önce, bunu yapmak istediğimi açıkladığımda, biraz daha kalmayı kabul ettim. Rusya, İran, Suriye ve diğerleri, IŞİD'in yerel düşmanı. Biz orada iş yapıyorduk. Şimdi eve dönme ve yeniden inşa etme zamanı."

Donald J. Trump✔@realDonaldTrump

Getting out of Syria was no surprise. I’ve been campaigning on it for years, and six months ago, when I very publicly wanted to do it, I agreed to stay longer. Russia, Iran, Syria & others are the local enemy of ISIS. We were doing there work. Time to come home & rebuild. #MAGA

13:42 - 20 Ara 2018

