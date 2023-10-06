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ABD, Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'ye ait SİHA'yı düşürdüğünü açıkladı, Ankara reddetti

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ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Pat Ryder, Suriye'nin kuzeybatısındaki Haseke yakınlarında Türkiye'ye ait bir insansız hava aracının ABD F-16'sı tarafından düşürüldüğünü söyledi.
ABD, Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'ye ait SİHA'yı düşürdüğünü açıkladı, Ankara reddetti

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Pat Ryder, Suriye'nin kuzeybatısındaki Haseke yakınlarında Türkiye'ye ait bir insansız hava aracının ABD F-16'sı tarafından düşürüldüğünü söyledi.

Silahlı İnsansız Hava Aracı'nın (SİHA) düşürülmesini "üzüntü verici bir olay" olarak niteleyen Ryder, SİHA'nın bölgede hava operasyonu yürüttüğünü, ABD güçlerine 500 metre kala mesafede "tehdit" olarak değerlendirildiğini söyledi.

Türkiye'yi "Bölgedeki en güçlü NATO müttefiklerimizden birisi" olarak tanımlayan Pentagon sözcüsü, Türk SİHA'sının Amerikan güçlerini kasıtlı olarak hedef aldığına yönelik bir emare olmadığını kaydetti.

Reuters haber ajansına konuşan bir Türk Savunma Bakanlığı yetkilisi ise düşürülen SİHA'nın Türkiye'ye ait olmadığını dile getirdi.

Pentagon sözcüsü ne söyledi?

Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder "ABD'li komutanlar, Amerikan kuvvetlerine 500 metreden daha yakına gelen Türkiye'ye ait insansız hava aracını potansiyel bir tehdit olarak değerlendirdi. ABD F-16 savaş uçakları daha sonra İHA'yı meşru müdafaa amacıyla düşürdü" dedi.

Düşürülen SİHA'nın ABD'ye ait "kısıtlanmış harekat bölgesine" girdiğini söyleyen Ryder, Türkiye'nin kasıtlı olarak ABD güçlerini hedef aldığına dair bir emare bulunmadığını söyledi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile "verimli bir görüşme yaptığını" söyleyen Ryder, "Türkiye en güçlü ve en değerli NATO müttefiklerimizden biri" dedi.

Pentagon'un açıklamasından önce de Reuters'a konuşan ABD'li yetkililer söz konusu SİHA'nın Suriye'deki Amerikan kara birliklerinin yakınlarında faaliyet gösterdiğini belirtmişti.

MSB, hava harekatları düzenlendiğini duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı akşam saatlerinde bir açıklama yayımlayarak, Suriye'nin kuzeyindeki hedeflere "saat 23.00’da hava harekâtları icra edildiğini" duyurdu.

Öte yandan Anadolu Ajansı, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Suriye'de düzenlediği operasyonda, "YPG'ye ait silah ve mühimmat depolarının vurulduğunu" aktardı.

Ardından TSK'nın sosyal medya hesaplarından yayımlanan duyuruda, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Charles Q. Brown Jr., 5 Ekim 2023 tarihinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir" ifadeleri yer aldı.

Ankara'daki saldırıdan sonra hava harekatları

1 Ekim Pazar günü Ankara’da İçişleri Bakanlığı'nın Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde düzenlenen bombalı saldırının ardından, Milli Savunma Bakanlığı Kuzey Irak'taki hedeflere hava harekatı düzenlendiğini duyurmuştu.

Bakanlığın açıklamasında, "Irak'ın kuzeyindeki Metina, Hakurk, Kandil ve Gara bölgelerinde bulunan terörist hedeflerine hava harekatları icra edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

İçişleri Bakanlığı önündeki bombalı saldırıyı, PKK’nın askeri kanadı Halk Savunma Merkezi üstlenmişti.

İçişleri Bakanlığı da kimliği belirlenen bir saldırganın PKK üyesi olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

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