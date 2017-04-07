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ABD, Suriye'yi Kıbrıs açıklarından vurdu!

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ABD, Suriye'yi Kıbrıs açıklarından vurdu!
Saldırı sırasında Kıbrıs açıklarında, Şayrat hava üssünün karşısında konuşlanan savaş gemilerinden 59 Tomahawk Cruise ateşlendi.

ABD'nin Suriye'ye füze fırlattığı USS Ross ve USS Porter savaş gemileri, Akdeniz'de bulunuyor. Saldırı sırasında Kıbrıs açıklarında, Şayrat hava üssünün karşısında konuşlanan savaş gemilerinden 59 Tomahawk Cruise ateşlendi.

Pentagon iki gün boyunca saldırı için hazırlık yaptı, dün de gün boyunca toplantı sürdü. Gemiler bu sırada son pozisyonlarını aldı ve füzeler peş peşe fırlatıldı.

ABD savaş gemilerinin bulunduğu nokta, aynı zamanda Rusya'nın Suriye'deki üssü Tartus'un karşısında yer alıyor.

Bölgedeki gözlemciler, füzelerin Şayrat hava üssünü neredeyse tamamen yok ettiğini bildiriyor. En az 15 savaş uçağı vuruldu, üste büyük bir yangın çıktı.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, operasyonun ilk aşamasının tamamlandığını ve saldırının bir sefere mahsus olduğunu duyurdu.

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