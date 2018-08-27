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'ABD, Suriye'yi vurmaya hazırlanıyor'

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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, ABD'nin İdlib'de planlanan kimyasal saldırı provokasyonunun ardından Suriye'de hükümet güçlerini vurmak için Ortadoğu'daki kruz füzelerini arttırdığını söyledi.
'ABD, Suriye'yi vurmaya hazırlanıyor'

Rusya Savunma Bakanlığı, İdlib'de 2 gün içinde kimyasal saldırı provokasyonunun gerçekleştirilmesinin planlandığı istihbaratı aldıklarını, bu yöntemle yine Suriye ordusunun sivillere karşı kimyasal silah kullanmakla suçlanacağını ve saldırı için bahane oluşturulacağını duyurmuştu.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov "ABD, İdlib'de planlanan kimyasal saldırı provokasyonu ile bağlantılı olarak Ortadoğu'daki kruz füzesi sayısını arttırmaya devam ediyor" dedi.

Konaşenkov, bu hazırlıkların ABD'nin Heyet Tahrir el Şam'ın düzenleyeceği ve İngiliz istihbaratının da aktif şekilde rol oynayacağı mizansenden yararlanmak istediğini doğruladığını ifade etti.

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