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ABD-Taliban görüşmesinde gündem: Afganistan’da kapsayıcı bir hükümetin kurulması

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ABD ve Taliban heyetleri Katar’da görüştü. ABD heyeti, "Afganistan’da kapsayıcı bir hükümetin kurulması" çağrıda bulundu.
ABD-Taliban görüşmesinde gündem: Afganistan’da kapsayıcı bir hükümetin kurulması

ABD ve Taliban heyetleri Katar’da görüştü. ABD heyeti, "Afganistan’da kapsayıcı bir hükümetin kurulması" çağrıda bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Taliban heyetiyle, Katar’ın başkenti Doha’da Pazartesi ve Salı günü görüşmeler gerçekleştirildiğini duyurdu.

Afganistan’daki insan hakları ihlalleri ele alınan görüşmede, Taliban’ın tüm Afganların haklarını koruması gerektiğine vurgu yapıldı.

Taliban'a Afganistan’da kapsayıcı bir hükümet oluşturması için adım atma çağrısı yapıldı.

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