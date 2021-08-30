ABD: Taliban, uygun şartları bulunanların ülke dışına çıkmasına izin verecek

ABD, Afganistan'dan tahliyelere ilişkin 100 ülke adına ortak açıklama yayımladı. Açıklamada, yabancı uyrukluların ve seyahat izni olan Afganların ülke dışına seyahat etmelerine Taliban'ın izin vereceği belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, yaklaşık 100 ülke adına, Afganistan'dan tahliyelerle ilgili ortak açıklama yayımladı.

Açıklamada, tüm yabancı uyrukluların ve seyahat izni olan Afgan vatandaşlarının, ülke dışına seyahat etmelerine izin verileceği belirtildi. Bu noktada Taliban'dan güvence alındığı ifade edildi.

Çin'den Afganistan eleştirisi: Birliklerin geri çekilmesi terörün canlanmasına yol açacak

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çinli mevkidaşı ile Afganistan'daki gelişmeleri görüştü.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi görüşmede Afganistan'da yeni yönetimin siyasi yapıyı inşa etme sürecini hatırlattı, uluslararası toplumun birlikte hareket etmesi, ekonomik ve insani yardımın sağlanması gerektiğini söyledi.

Çin Dışişleri Bakanı, Amerikan ve NATO birliklerinin aceleyle geri çekilmesinin terör örgütlerinin yeniden canlanmasına yol açacağını da aktardı.

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"Kabil'de ABD elçiliği olmayacak"

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan da 1 Eylül itibarıyla Afganistan'da Amerikan elçiliğinin bulunmayacağını duyurdu. Amerikan askeri varlığının da sona ereceğini belirtti.

Sullivan, terörist unsurlara yönelik operasyonların ise sürebileceğini söyledi.

Dünyanın gündemi Afganistan

Afganistan'daki gelişmeler Birleşmiş Milletler'in de en önemli gündem maddesi. BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi Fransa, İngiltere, ABD, Rusya ve Çin bugün Afganistan gündemi ile toplanıyor.

Avrupa Birliği İçişleri Bakanları da salı günü bir araya gelecek. Gündemde, göç dalgasına karşı atılacak adımlar olacak.