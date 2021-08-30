  • BIST 1.458,230
  • Altın 487,00
  • Dolar 8,3300
  • Euro 9,8000
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAİsrail’de 12 yaş üzerindekilere üçüncü doz aşı yapılacak

ABD: Taliban, uygun şartları bulunanların ülke dışına çıkmasına izin verecek

» »
ABD, Afganistan'dan tahliyelere ilişkin 100 ülke adına ortak açıklama yayımladı.
ABD: Taliban, uygun şartları bulunanların ülke dışına çıkmasına izin verecek

ABD, Afganistan'dan tahliyelere ilişkin 100 ülke adına ortak açıklama yayımladı. Açıklamada, yabancı uyrukluların ve seyahat izni olan Afganların ülke dışına seyahat etmelerine Taliban'ın izin vereceği belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, yaklaşık 100 ülke adına, Afganistan'dan tahliyelerle ilgili ortak açıklama yayımladı.

Açıklamada, tüm yabancı uyrukluların ve seyahat izni olan Afgan vatandaşlarının, ülke dışına seyahat etmelerine izin verileceği belirtildi. Bu noktada Taliban'dan güvence alındığı ifade edildi.

Çin'den Afganistan eleştirisi: Birliklerin geri çekilmesi terörün canlanmasına yol açacak

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çinli mevkidaşı ile Afganistan'daki gelişmeleri görüştü.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi görüşmede Afganistan'da yeni yönetimin siyasi yapıyı inşa etme sürecini hatırlattı, uluslararası toplumun birlikte hareket etmesi, ekonomik ve insani yardımın sağlanması gerektiğini söyledi.

Çin Dışişleri Bakanı, Amerikan ve NATO birliklerinin aceleyle geri çekilmesinin terör örgütlerinin yeniden canlanmasına yol açacağını da aktardı.

ABD salgına rağmen göçmen çocukları sınır dışı etti

ABD: Taliban, 31 Ağustos'tan sonra güvenli geçiş izni vereceğini söyledi

"Kabil'de ABD elçiliği olmayacak"

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan da 1 Eylül itibarıyla Afganistan'da Amerikan elçiliğinin bulunmayacağını duyurdu. Amerikan askeri varlığının da sona ereceğini belirtti.

Sullivan, terörist unsurlara yönelik operasyonların ise sürebileceğini söyledi.

Dünyanın gündemi Afganistan

Afganistan'daki gelişmeler Birleşmiş Milletler'in de en önemli gündem maddesi. BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi Fransa, İngiltere, ABD, Rusya ve Çin bugün Afganistan gündemi ile toplanıyor.

Avrupa Birliği İçişleri Bakanları da salı günü bir araya gelecek. Gündemde, göç dalgasına karşı atılacak adımlar olacak. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • UBP Kurultayı yeninden mahkemelik olabilir! Uzlaşı yok!30 Ağustos 2021 Pazartesi 09:56
  • Bakan Oğuz 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısı ile mesajı yayımladı30 Ağustos 2021 Pazartesi 09:56
  • 13 Kişi Hakkında Yasal İşlem Başlatıldı30 Ağustos 2021 Pazartesi 09:53
  • Gözler Bakanlar Kurulu’nda: PCR kavgası büyüyecek!30 Ağustos 2021 Pazartesi 09:50
  • Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı30 Ağustos 2021 Pazartesi 09:20
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? (30 Ağustos 2021)30 Ağustos 2021 Pazartesi 09:06
  • Hava Bugün Nasıl Olacak?30 Ağustos 2021 Pazartesi 09:02
  • Yaşlı bakım evinde koronavirüse yakalanan 101 yaşındaki kadın hayatını kaybetti30 Ağustos 2021 Pazartesi 08:57
  • Taner Ulutaş'tan Sahibine Mesajlar30 Ağustos 2021 Pazartesi 08:53
  • Erkut Yılmabaşar yazdı... Yalan ile talan kol kola girerse!30 Ağustos 2021 Pazartesi 07:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti