ABD tarihinde bir ilk: Üç güzellik yarışmasında da siyah kadınlar birinci oldu, #MeToo vurgusu yapıldı

ABD’de düzenlenen güzellik yarışmalarına siyah kadınlar damga vururken, kadın haklarına dair mesajlar da öne çıktı.

Miss Teen USA unvanını alan Kaliegh Garris, Miss America seçilen Nia Franklin ve Miss USA olarak taç giyen Cheslie Kryst, ABD tarihinde bir ilke imza attı. İlk kez bu üç unvan da siyah kadınların oldu.

"I had to stop worrying about where I fit in and have enough strong will within myself to be comfortable with who I am. And that's one of the reasons why I'll always compete with my natural hair." @MissUSA #MissTeenUSA @KalieghGarris on her big win: https://t.co/gfar4zGI8Q pic.twitter.com/swfHcwzdpT