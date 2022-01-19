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ABD Tarihinde İlk Kez Müslüman Bir Kadın Federal Yargıç Olarak Aday Gösterildi

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ABD Başkanı Biden'ın New York Doğu Bölgesi Mahkemesi yargıçlığına aday gösterdiği Bangladeş asıllı Choudhury, ülkede federal yargıçlığa aday gösterilen ilk Müslüman kadın oldu.
ABD Tarihinde İlk Kez Müslüman Bir Kadın Federal Yargıç Olarak Aday Gösterildi

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Joe Biden, bazı yargı görevlerine yönelik adaylarını açıkladı.

Biden, New York Doğu Bölgesi Mahkemesi yargıçlığına Bangladeş asıllı Nusrat Jahan Choudhury'i aday gösterdi.

ABD tarihinde federal yargıçlığa aday gösterilen ilk Müslüman kadın olma özelliğini taşıyan Choudhury, Senato tarafından onaylanması durumunda bu göreve gelen ilk kadın yargıç olacak.

Nusrat Jahan Choudhury kimdir?

Columbia ve Princeton Üniversitelerinde Kamu ve Uluslararası İlişkiler alanında eğitim alan Choudhury, 2006'da Yale Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

Irkçılık ve yargı alanlarında faaliyet gösteren ve bu alanlarda avukatlık yapan Chaudhury, 2020'den bu yana Amerika Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) isimli kuruluşun hukuk direktörlüğünü üstleniyordu.

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