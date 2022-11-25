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ABD tarihinin en ölümcül salgını: 50,54 milyon kuş yok oldu

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ABD Tarım Bakanlığı'nın yayınladığı verilere göre, bu yıl ABD'de 50,54 milyon kuşu öldüren kuş gribi, ülkenin tarihindeki en ölümcül salgın haline geldi.
ABD tarihinin en ölümcül salgını: 50,54 milyon kuş yok oldu

ABD'de ravukların, hindilerin ve diğer kuşların ölümleri, 2015'teki kuş gribi salgınını geçerek 50,5 milyon kuş ölümüyle yeni rekor kırdı.

Kuşlar genellikle enfekte olduktan sonra ölüyor.

Yumurtlayan tavuk çiftliklerinde bir milyonu geçebilen tüm sürüler, bir kuş testi pozitif çıktıktan sonra hastalığın yayılmasını kontrol etmek için itlaf ediliyor.

Kümes hayvanı sürülerindeki kayıplar, yumurta ve hindi eti fiyatlarının rekor seviyelere çıkmasına yol açtı.

Enflasyonla karşı karşıya kalan tüketiciler için ekonomik sancı kötüleşti ve ABD'de Şükran Günü kutlamalarını daha pahalı hale getirdi.

Avrupa ve İngiltere de en kötü kuş gribi krizlerini yaşıyor ve bazı İngiliz süpermarketleri, salgının tedariki aksatmasının ardından müşterilerin yumurta alımlarını kayda almaya başladı.

Şubat ayında başlayan ABD salgını, 46 eyalette kümes hayvanı sürülerini ve kümes hayvanı olmayan kuşları enfekte etti.

Ördekler gibi yabani kuşlar, yüksek derecede patojenik kuş gribi enza (HPAI) olarak bilinen virüsü dışkıları, tüyleri veya kümes hayvanlarıyla doğrudan temasları yoluyla bulaştırıyor.

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