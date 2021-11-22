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ABD tedarik krizi ve yüksek enflasyonla boğuşuyor

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ABD hem tedarik zinciri krizi hem de yüksek enflasyonla boğuşuyor. Ülkede enflasyon son 31 yılın zirvesini gördü.
ABD tedarik krizi ve yüksek enflasyonla boğuşuyor

ABD hem tedarik zinciri krizi hem de yüksek enflasyonla boğuşuyor. Ülkede enflasyon son 31 yılın zirvesini gördü. Ülkede hala çok sayıda ihtiyaç maddesine erişimde sıkıntılar yaşanıyor. Biden yönetimi soruna çare arıyor.

Hem talepteki hızlı artış, hem de tedarik zincirinde yaşanan aksamalar Amerikan ekonomisini derinden sarstı.

Ülke son 31 yılın en yüksek enflasyonu ile karşı karşıya. Ekim ayında yıllık enflasyon yüzde 6,2 artarak zirveyi gördü.

Tedarik zinciri krizinin neden olduğu aksaklıklar da devam ediyor.

Koronavirüs kısıtlamalarının kaldırılması ile yaşanan talep artışlarına, özellikle de yılbaşı öncesi oluşan talebe karşılık verilemiyor.

Washington yönetimi krize karşı Ulusal Savunma Stokları’nı piyasaya sürse de sorun çözülemedi.

Nakliye sektöründe iş gücü yetersizliği de devam ediyor. ABD limanlarında hala çok sayıda konteyner gemisi, yüklerini boşaltmak için bekliyor.

Ülkede en temel ihtiyaç maddelerini bulmakta dahi zorluk yaşanıyor. Pek çok eyalette, marketlerde raflar boşaldı.

Biden yönetimi hem tedarik krizi hem de yüksek enflasyonla mücadele için yeni bir adım daha attı. ABD Başkanı Biden, 1 trilyon 750 milyar dolarlık sosyal yardım paketini imzaladı.

Senato'dan geçmesi durumunda yürürlüğe girecek paketle krize çare aranacak.

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