ABD televizyonu: Türkiye’deki kayıt dışı Afganlar Covid tedavisi alamıyor

ABD merkezli Voice of America (VOA) televizyonunun internet sitesinde yer alan haberde, Türkiye'deki kayıt dışı Afgan göçmenlerin Covid-19 tedavisinden mahrum kaldığı belirtildi.

VOA muhabirine konuşan Erzurum'daki kayıt dışı Afgan göçmenlerden 18 yaşındaki Muhammed, “Türkiye'ye iki ay önce geldim. Kimliğimiz yok, o yüzden hastaneler bizi tedavi etmiyor” dedi.

Erzurum'da küçük bir süt ürünleri şirketinde iş bulan ve küçük bir odada 8 göçmenle kalan Muhammed, “Kimliği olmayanlar coronaya yakalansa hastaneler onları kabul etmez. Kimliğimiz olmadığı için aşı olamıyoruz. Birimiz virüs kapsa hepimiz hastalanırız” diye konuştu.

Bazı Afgan göçmenler de, gözaltına alınıp sınır dışı edilecekleri endişesiyle kayıt yaptırmaya çekindiklerini söyledi.

Haberde, kayıtlı göçmenlerin Türkiye'de sağlık hizmetlerinden faydalanabildiğine ancak ülkede binlerce kayıt dışı Afgan göçmen bulunduğuna dikkat çekildi.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Türkiye'de yaklaşık 183 bin Afgan sığınmacı var, ülkede kalıcı olarak yerleşmiş Afganların sayısıysa 300 bini buluyor. Ancak resmi rakamlara dahil olmayan binlerce Afgan sığınmacı, sağlık hizmetlerinden yoksun durumda.

VOA'ya bilgi veren Türkiye'deki Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği sözcüsü Selin Ural, Türkiye'nin dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke olduğuna dikkat çekerek diğer ülkelerin Afgan mültecilere destek görevini paylaşması gerektiğini ifade etti.