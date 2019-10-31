ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump'ın azil sürecini başlatan tasarıyı onayladı

ABD Temsilciler Meclisi, ABD Başkanı Donald Trump hakkındaki azil soruşturması kapsamında bugün ilk kez oylama yaptı. Tasarı, ABD Kongresi'nin alt kanadı olan Temsilciler Meclisi'nde onaylandı.
Ayrıntılar geliyor...
ABD Temsilciler Meclisi, ABD Başkanı Donald Trump hakkındaki azil soruşturması kapsamında bugün ilk kez oylama yaptı. Tasarı, ABD Kongresi'nin alt kanadı olan Temsilciler Meclisi'nde onaylandı.
Ayrıntılar geliyor...
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