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ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Tayvan'a ulaştı

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ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi Asya turu kapsamında ziyaret ettiği Tayvan'a vardı. Pelosi'nin uçağı yerel saatle 22.44'te başkent Taipei'deki Songşan Havalimanı'na indi.
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Tayvan'a ulaştı

Pelosi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Ziyaretimiz, demokratik Tayvan'a olan desteğimizin sarsılmadığının göstergesi" dedi ve sözlerine devam etti:

"Hint-Pasifik bölgesinde yaptığımız bu gezi sırasında karşılıklı güvenliğe, ekonomik işbirliğine ve demokratik yönetime odaklanıyoruz. Tayvan yönetimiyle yaptığımız görüşmelerde destek mesajlarımızı yinelemeyi ve özgür bir Hint-Pasifik bölgesi için işbirliğimizi ilerletmeyi hedefliyoruz. Dünyanın otokrasi ve demokrasi arasında seçim yapmak zorunda olduğu bu dönemde Amerika'nın 23 milyon Tayvanlı'ya verdiği destek çok önemli," dedi

Pelosi'nin yarın Tayvan Cumhurbaşkanı Tsai Ing-wen ile görüşmesi bekleniyor.

Çin yanlısı küçük bir grup da protesto için Pelosi'nin Taipei'de kalması beklenen otelin önünde bir araya geldi.

Çin, Pelosi'nin ziyareti öncesi Tayvan Boğazı'na savaş uçakları gönderdi.

Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin'in askeri faaliyetlerinden haberdar olduğunu açıkladı.

Bölgede Amerikan savaş uçakları da bulunuyor.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, "ABD, Çin’in egemenlik haklarından doğan güvenlik çıkarlarını hafife almanın bedelini ödeyecek ve sorumluluğunu taşıyacaktır" dedi.

"Uluslararası camianın, kışkırtıcı adımlar atanın ABD olduğunu bildiğini düşünüyorum" diyen Hua, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tayvan Boğazı’nda gerilim yaratan ABD, bu gerginliğin tüm sorumluluğunu da almalıdır. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı, Tayvan’ı Amerikan askeri uçağı ile ziyaret ediyorsa, bu kesinlikle özel bir ziyaret olarak değerlendirilemez.

"ABD, Tayvan kartını oynamaktan tamamen vazgeçmeli, Amerikalıların verdikleri sözlerle yaptıkları aynı olmalı. ABD, Tek Çin prensibine de bağlı kalmalı.

ABD'de protokolde Başkan ve Başkan Yardımcısı'ndan sonra üçüncü sırada bulunan Pelosi'nin Asya turunun detayları güvenlik gerekçesiyle açıklanmadı.

 

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Tayvan'la birleşmeyi yeniden ana gündem maddeleri arasına almış ve geçen hafta video konferans yöntemiyle görüştüğü ABD Başkanı Joe Biden'ı, "Tayvan'ın bağımsızlığını destekleyerek ateşle oynamaması" yolunda uyarmıştı.

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