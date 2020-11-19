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ABD Temsilciler Meclisi, Libya İstikrar Yasası'nı Kabul Etti

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ABD Temsilciler Meclisi, Libya'da istikrar sağlanmasını amaçlayan ve ateşkesin bozulması halinde ülkedeki savaşa müdahale eden yabancı unsurlara da yaptırım uygulanabilmesini öngören yasa tasarısını kabul etti.
ABD Temsilciler Meclisi, Libya İstikrar Yasası'nı Kabul Etti

ABD Temsilciler Meclisindeki sözlü oylamayla kabul edilen tasarı, Meclis Orta Doğu Alt Komitesi Başkanı Demokrat Ted Deutch ile Cumhuriyetçi Joe Wilson'ın imzasını taşıyor.


Tasarıyla ilgili olarak Genel Kurulda bir konuşma yapan Deutch, "BM öncülüğündeki son görüşmeler bağımsız ve adil seçimlerin yapılabilmesi için olumlu bir sonuç verdi fakat önümüzde daha çok yol var." değerlendirmesini yaptı.
Demokrat vekil, Libya'da istikrarın sağlanması ve sürdürülmesi için ilgili tüm paydaşların üzerine düşeni yapması gerektiğini kaydederek, "Libya'daki silahların, yabancı güçlerin ve paralı askerlerin çekilmesinin önemi açıktır; önceki diplomatik çabaların nasıl başarısız olduğunu unutmamalıyız." ifadesini kullandı.


Tasarı, Libya'daki herhangi bir siyasi aktöre destek veren yabancı unsurların ve ülkenin petrol kaynaklarını kendi çıkarları lehine kullanmaya çalışan kişi veya kurumların yaptırıma tabi tutulabilmesini öngörüyor.
Aynı zamanda Dışişleri Bakanlığının, Kongreye "Libya'daki son durum ve yabancı unsurlarla" ilgili rapor sunmasını da gerekli kılan tasarıda, 2021 mali yılında Libya'daki sivil toplumun güçlendirilmesi için 23 milyon dolarlık yardım da öngörülüyor.
Tasarının yasalaşabilmesi için Senato'da da kabul edilmesi ve ABD Başkanı tarafından imzalanması gerekiyor.
Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde Tunus'un başkentinde düzenlenen Libya Siyasi Diyalog Forumu'nda, ülkedeki seçimlerin Libya'nın bağımsızlık günü 24 Aralık 2021'de yapılması üzerinde anlaşma sağlanmıştı.

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