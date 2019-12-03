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ABD Temsilciler Meclisi, Trump hakkındaki azil raporunu açıkladı

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"Başkan Ukrayna'ya yardımı, seçim kampanyasına yarar sağlayacak soruşturmaların açıklanması şartına bağladı"
ABD Temsilciler Meclisi, Trump hakkındaki azil raporunu açıkladı

ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu, ABD Başkanı Donald Trump hakkındaki azil raporunu açıkladı. Raporda, "Başkan Ukrayna'ya yardımı, seçim kampanyasına yarar sağlayacak soruşturmaların açıklanması şartına bağladı. Tanıklara celpleri görmezden gelmeleri talimatı vererek azil soruşturmasını engelledi" ifadeleri kullanıldı.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Adam Schiff, "Azil soruşturması, Trump'ın iktidarı kötüye kullandığına dair çok fazla kanıt ortaya koydu" açıklamasında bulundu.

İstihbarat Komisyonu'nun raporundan öne çıkanlar şöyle:

"Başkan Trump'ın, siyasi rakibi Joe Biden hakkında soruşturma açıldığının açıklanması için Ukrayna'ya baskı yapmak amacıyla makamını kullandığına ilişkin net bulgular var."

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