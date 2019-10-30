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ABD Temsilciler Meclisi Türkiye'ye yaptırımları kabul etti: Erdoğan'ın mal varlığı araştırılacak

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ABD Temsilciler Meclisi, Türkiye'ye Suriye'nin kuzeyine yönelik Barış Pınarı Harekatı'ndan dolayı yaptırımlar öngören tasarıyı kabul etti.
ABD Temsilciler Meclisi Türkiye'ye yaptırımları kabul etti: Erdoğan'ın mal varlığı araştırılacak

ABD Temsilciler Meclisi, Suriye'nin kuzeyine yönelik Barış Pınarı Harekatı'ndan dolayı sunulan yaptırım tasarısını kabul etti.

Bakanlar, askeri anlaşmalar, ABD'nin Düşmanlarına Yaptırımlarla Karşı Koyma Yasası (CAATSA) ve Halkbank'ı da kapsayan tasarı, 16 'hayır' oyuna karşı 403 'evet' ile Meclis'ten geçti.

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'SON DERECE ENDİŞE VERİCİ'

Sputnik'in haberine göre Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi mensubu Gus Bilirakis, yaptığı açıklamada "Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki Kürt müttefiklerimize karşı yürüttüğü mevcut eylemler son derece endişe verici ve korkunç insan hakları ihlallerine katlanamayız ve izin veremeyiz" dedi.

Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi Başkanı Eliot Engel ve komitenin üst düzey Cumhuriyetçi mensubu Mike McCaul tarafından geçtiğimiz haftalarda sunulan 4695 sayılı tasarı, bazı bakanların yaptırım listesine alınmasını ve TSK'nın silah ve finansmana erişimine kısıtlamalar getirilmesini ön görüyor.

ERDOĞAN'IN MAL VARLIĞINA İLİŞKİN RAPOR HAZIRLANACAK

Yasanın kabulünden sonra en geç 120 gün içinde ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ile istişare içinde Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesinin net mal varlığı, gelir kaynakları ve iş ilişkilerine dair bir rapor hazırlanmasını şart koşuyor.

Tasarı ABD Başkanı Trump'ın, Milli Savunma Bakanı Akar dahil Barış Pınarı Harekatı'nda dahli olan Türk yetkililere vize yasağı ve mal varlığı dondurma gibi tedbirler getirmesini ön görürken ayrıca, Trump'ın Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almasından dolayı CAATSA yaptırımlarını yürürlüğe koymasını gerektiriyor.

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