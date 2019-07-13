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ABD Temsilciler Meclisi’nde Güney Kıbrıs’a silah ambargosunu kaldıran düzenleme kabul edildi

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ABD Temsilciler Meclisi’nde Güney Kıbrıs’a silah ambargosunu kaldıran düzenleme kabul edildi
ABD Temsilciler Meclisi’nde Güney Kıbrıs’a silah ambargosunu kaldıran düzenleme kabul edildi

Güney Kıbrıs’a uygulanan silah ambargosunun kaldırılması için, Amerika’daki Rhode Island Birinci Bölgesi Demokrat Parti Milletvekili David Cicilline tarafından ABD Temsilciler Meclisi’ne sunulan yasal düzenlemenin, 253 lehte, 171 aleyhte oy ile kabul edildiği bildirildi.

Politis gazetesi, Rum Hükümeti’nin Rusya ile ilgili maddeye yaptığı itirazlara rağmen, ABD Temsilciler Meclisi’nin yasal düzenlemeyi onayladığını yazdı.

Haberde, ABD Senatosu’nda da onaylanan benzer yasanın, bu yasayla birlikte nihai imza için ABD Başkanı Donald Trump’a gönderileceği belirtildi.

ABD Senatosu ile ABD Temsilciler Meclisi’nde onaylanan yasalar, Güney Kıbrıs’a belli önkoşullar çerçevesinde (Rusya’yla ilgili yaptırımlar) silah ambargosunun kaldırılmasını öngörüyor.

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