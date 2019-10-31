Onaylanan tasarı, sürecin bundan sonra nasıl ilerleyeceğine ilişkin kuralları içeriyor

ABD Temsilciler Meclisi'nden Trump'ın azil sürecine onay

Onaylanan tasarı, sürecin bundan sonra nasıl ilerleyeceğine ilişkin kuralları içeriyor

ABD Temsilciler Meclisi, ABD Başkanı Donald Trump hakkındaki azil soruşturması kapsamında bugün ilk kez oylama yaptı. ABD Kongresi'nin alt kanadı olan Temsilciler Meclisi, azil soruşturması sürecini resmen başlatan tasarıyı onayladı.

Azil süreci kapsamındaki ilk oylamasını yapan meclisin onayladığı tasarı, sürecin bundan sonra nasıl ilerleyeceğine ilişkin kuralları içerirken, Trump'ın azledilmesi konusunda oylama yapılmadı.

Tasarı 192'ye karşı 232 oyla kabul edilirken, 2 Demokrat Partili temsilcinin de tasarının reddedilmesi yönünde oy kullanması dikkat çekti. Tasarının kabul edilmemesi yönünde oy kullanan Demokratların New Jersey temsilcisi Jeff Van Drew ve Minnesota temsilcisi Collin Peterson olduğu açıklandı.

Sürece ilişkin bu ilk resmi oylamanın ardından, şimdi aylar sürebilecek, 2020'nin ilk haftalarına kadar uzanabilecek bir soruşturma süreci resmen başlamış oldu.

Tasarı, azil süreci kapsamında kamuoyuna açık Kongre oturumları düzenlenmesi ve kapalı kapılar ardındaki toplantıların dökümlerinin yayınlanması çağrısını içeriyor. Tasarı ayrıca, süreç ilerlerken Cumhuriyetçi milletvekilleri ve Trump'ın sahip olacağı hakları listeliyor.

ABD Anayasası, azil soruşturması konusundaki temel kuralları belirlemede Temsilciler Meclisi'ne geniş yetkiler tanıyor. Soruşturmalarla ilgili Meclis kurallarına uyduklarını savunan Demokratlar, Trump'a karşı yürüttükleri bu girişimin parçası olarak kamuoyuna açık oturumlar düzenleyecekleri sözünü verdi.

Ne olmuştu?

Trump'ın Zelenskiy ile yaptığı bir telefon görüşmesinde Demokrat Parti başkan aday adayı ve eski başkan yardımcısı Joe Biden'ın oğlu Hunter'a yozlaşma soruşturması açması için baskı yaptığı iddia edilmişti. Hunter Biden, babasının başkan yardımcılığı yaptığı dönemde Ukraynalı bir doğal gaz şirketinin yönetim kurulundaydı. ABD basını, konuya yakın kaynaklara dayandırdıkları haberlerinde bahsi geçen telefon konuşmasından kısa bir süre önce Trump'ın emriyle ABD'nin Ukrayna'ya yapılacak olan 391 milyon dolarlık yardımı dondurduğunu aktarmıştı.

Trump, Zelenskiy ile yaptığı telefon konuşmasında Biden'dan bahsedildiğini kabul etmiş, ancak konuşmanın içeriği ile ilgili detay vermemişti.

Demokrat Partili Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, telefon konuşmasını 'anayasal sorumlulukların ihlali' olarak değerlendirdi ve Trump'ın azledilme sürecinin başlatılması için ilk resmi girişimi yaptıklarını açıklamıştı.