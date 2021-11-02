  • BIST 1.541,190
  • Altın 551,33
  • Dolar 9,5417
  • Euro 11,0821
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAWhatsApp mesajlarına acil olmadıkça anında yanıt vermeyin

ABD Temsilciler Meclisi’nden Türkiye’nin F-16 talebine mektupla yanıt

» »
Bir gerilim-yumuşama döngüsünde olan ABD-Türkiye ilişkilerinde Ankara’nın F-16 satın alma talebi Washington’ı hareketlendirdi…
ABD Temsilciler Meclisi’nden Türkiye’nin F-16 talebine mektupla yanıt

Bir gerilim-yumuşama döngüsünde olan ABD-Türkiye ilişkilerinde Ankara’nın F-16 satın alma talebi Washington’ı hareketlendirdi…

Geçen hafta İtalya’nın başkenti Roma’da bir araya gelen ABD Başkanı Joe Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında F-16 satın alma süreci gündeme gelirken bu görüşmenin hemen ardından ABD Temsilciler Meclisi’nin 41 üyesi bir mektup yayınladı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’a gönderilen mektupta ABD’li siyasetçiler Türkiye’ye F-16 satılmasına itiraz etti. Demokrat temsilci Chris Pappas, Cumhuriyetçi Gus Bilirakis ve New York’u temsil eden Demokrat Carolyn Maloney öncülüğünde hazırlanan mektupta, “Türkiye’nin bir F-16 satın alma talebi göndermesi, şu anki şartlarda Türkiye’ye yanlış sinyal göndermek oluyor. Batı ile köklenmiş bir Türkiye isteğini paylaşıyoruz fakat eğer Erdoğan hükümetine ABD yasalarını ihlal etme imkanı ve NATO ittifakı standartlarından kaçarsa bunu başaramayız” denildi.

Mektupta ayrıca “ABD’nin halihazırda Türkiye’ye Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın aldığı için yaptırım uyguladığı” hatırlatıldı. ABD ile Türkiye arasındaki gerilim sonrasında CAATSA (ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası) ile yaptırım kararı almış ve Türkiye, F-35 programından çıkarılmıştı.

Rusya’dan ek S-400 hava savunma sistemi satın almayı düşünen Cumhurbaşkanı Erdoğan,  geçen ay ABD’den 40 adet F-16 ve filo modernizasyon kiti satın almak için hamle yapmıştı.

Yunanistan lobisinden desteğini alan siyasetçiler mektupta Blinken’ın Türkiye Büyükelçisi olarak aday gösterdiği eski Cumhuriyetçi Senatör Jeff Flake’in, “Türkiye yeni S-400 satın alırsa CAATSA kapsamında yeni yaptırımlar uygulanmalı” sözlerini de hatırlattı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Pompeo: Türkiye’ye F-16 satmak yasanın ihlali olur01 Kasım 2021 Pazartesi 10:46
  • Meksika’da Bin Yıldan Eski Ahşap Kano Bulundu31 Ekim 2021 Pazar 17:08
  • Kanada’da Açık Cami Etkinliği Düzenlendi31 Ekim 2021 Pazar 12:43
  • Amerikalı Aktör New York’taki George Floyd Heykeline Saldırdı30 Ekim 2021 Cumartesi 19:39
  • ABD’den 29 Ekim mesajı29 Ekim 2021 Cuma 21:38
  • ABD'de Kovid-19'dan Ölenlerin Sayısı Arttı29 Ekim 2021 Cuma 17:39
  • ABD istihbaratı Taliban öngörülerinde başarısız oldu29 Ekim 2021 Cuma 14:01
  • Erdoğan-Biden görüşmesiyle ilgili ABD’den yeni açıklama29 Ekim 2021 Cuma 13:01
  • Yüzlerce deniz kaplumbağası ölü bulundu29 Ekim 2021 Cuma 12:32
  • ABD’den ‘Ukrayna’ya yönelik silah tedarik kısıtlamalarını kaldırın’ çağrısı29 Ekim 2021 Cuma 12:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti