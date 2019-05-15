ABD Temsilciler Meclisi'nden Türkiye'ye F-35 teslimatını durdurma girişimi

ABD Temsilciler Meclisi Tahsisat Komitesi, 690 milyar dolarlık savunma harcamaları yasa tasarısının ilk versiyonunu yayımladı. Tasarı, Türkiye'nin ABD'den teslimatını beklediği F-35 savaş uçaklarıyla ilgili bir madde de içeriyor. Bu madde, ABD'deki F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye teslimatında federal bütçeden faydalanılmasını yasaklıyor.

Söz konusu maddenin de yer aldığı tasarının yasalaşması hâlinde, F-35'lerin Türkiye'ye teslimatında yakıt ya da pilotlar için harcama yapılmasına izin verilmeyecek.

ABD Kongresi, federal hükümetin politikalarına tesir edebilmek için genellikle bütçe kullanımının engellenmesi kartına başvuruyor.

TASARININ ONAY SÜRECİ

Tahsisat Komitesi'nin F-35'lerle ilgili önleminin de yer aldığı tasarının yasalaşması için önce Demokratların çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi, ardından da Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Senato'dan geçmesi ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından onaylanması gerekiyor. Ancak Trump, savunma harcamaları için 690 milyar dolar değil, 750 milyar dolar tahsis edilmesini talep ediyor.

ABD Temsilciler Meclisi Tahsisat Komitesi, Savunma Bakanlığı harcamalarını belirleyen tasarının daha geniş kapsamlı versiyonunu bugün ele alacak.

S-400 SEBEBİYLE GERİLİM YAŞANIYOR

ABD uzun süredir, Ankara'nın Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alması hâlinde Türkiye'nin F-35 programından çıkarılabileceği, dolayısıyla bu savaş uçaklarını teslim alamayacağı konusunda uyarıda bulunuyordu.

Ancak Ankara, Washington'ın uyarılarına karşın S-400'ler konusunda geri adım atmıyor. Hem Türk hem de Rus yetkililer, hava savunma sisteminin Türkiye'ye teslimatının Temmuz ayında gerçekleşeceğini belirtiyor.