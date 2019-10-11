ABD Temsilciler Meclisi'nin 29 Cumhuriyetçi üyesinden Türkiye'ye yaptırım tasarısı

Senato'da da Cumhuriyetçi ve Demokrat partili senatörlerin hazırladığı benzer bir yasa tasarısı gündemde. ABD Başkanı Trump ise Türkiye ve Kürtler arasında arabuluculuk yapmayı umduğunu söyledi.
Gelişmeler az sonra....
Senato'da da Cumhuriyetçi ve Demokrat partili senatörlerin hazırladığı benzer bir yasa tasarısı gündemde. ABD Başkanı Trump ise Türkiye ve Kürtler arasında arabuluculuk yapmayı umduğunu söyledi.
Gelişmeler az sonra....
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