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ABD Temsilciler Meclisi'nin 29 Cumhuriyetçi üyesinden Türkiye'ye yaptırım tasarısı

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Temsilciler Meclisi'nden 29 Cumhuriyetçi Kongre üyesi "Barış Pınarı Harekâtı" adı verilen harekattan ötürü Türkiye'ye yaptırım öngören bir yasa tasarısı sunacaklarını açıkladı.
ABD Temsilciler Meclisi'nin 29 Cumhuriyetçi üyesinden Türkiye'ye yaptırım tasarısı

Senato'da da Cumhuriyetçi ve Demokrat partili senatörlerin hazırladığı benzer bir yasa tasarısı gündemde. ABD Başkanı Trump ise Türkiye ve Kürtler arasında arabuluculuk yapmayı umduğunu söyledi. 

Gelişmeler az sonra....

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