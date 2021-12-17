ABD Terör Raporu yayınlandı: Türkiye detayı

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından her yıl yayımlanan “Terörizm Raporu” yayımlandı. ABD tarafından yayımlanan ve 2020 yılını kapsayan raporda, her ülkeye ilişkin ayrı ayrı değerlendirmeler yer aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından her yıl yayımlanan “Terörizm Raporu” yayımlandı. ABD tarafından yayımlanan ve 2020 yılını kapsayan raporda, her ülkeye ilişkin ayrı ayrı değerlendirmeler yer aldı.

2020 yılında terör saldırısı kaynaklı ölümlerin bir önceki yıla oranla yüzde 10’dan fazla arttığına yer verilen raporda, Türkiye bölümü de yer aldı.

Raporda, Türkiye’nin uluslararası terörle mücadele platformlarına aktif katkı sağladığı belirtilirken, Suriye ve Irak'taki yabancı terör savaşçıları için kaynak ve transit ülke konumunda bulunduğu belirtildi.

‘TÜRKİYE IŞİD İLE MÜCADELEDE AKTİF ROL OYNUYOR’

Raporun Türkiye bölümünde, Türkiye'nin PKK, DHKP-C ve IŞİD dahil sınırları içinde ve dışındaki terör örgütlerini yenilgiye uğratma çabalarını sürdüğü ifade edilerek, “Türkiye, Küresel Terörle Mücadele Forumu (GCTF) ve IŞİD'e Karşı Mücadele Koalisyonu dahil uluslararası terörle mücadele platformlarına aktif katkı sağlıyor” ifadeleri kullanıldı.

PKK’nin ülkede polis ve orduya yönelik saldırılar planladığı ve Avrupa genelinde mali kaynak topladığına dikkat çekildi.

‘TÜRKİYE TRANSİT ÜLKE KONUMUNDA’

2020 Terörizm Raporu’nun Türkiye bölümünde PKK’nın yanı sıra, DHKP-C , FETÖ ve IŞİD gibi terör örgütlerinden de söz edildi. Raporda PKK’nın faaliyetlerine ve Türkiye’nin kuzey Irak ile kuzey Suriye’de de PKK’ya yönelik operasyonlar düzenlediğine de değinildi.

Raporda, “Türkiye, Suriye ve Irak'ta savaşan IŞİD ve diğer terör örgütlerine katılmak isteyenlerin yanı sıra Suriye ve Irak'tan ayrılmak isteyen yabancı terör savaşçıları için kaynak ve transit ülke.” ifadesi yer alıyor.

Türkiye’nin, IŞİD'e Karşı Mücadele Koalisyonu'nun Yabancı Terör Savaşçıları Çalışma Grubu'na eş başkanlık yaptığı vurgulanan raporda, IŞİD'e karşı Irak ve Suriye'de yürütülen terörle mücadele operasyonları için hava sahası ve tesislerine erişim izni tanımaya devam ediyor” ifadeleri yer aldı.

FETÖ BAĞLANTILI İHRAÇLAR DA RAPORDA

Raporda, Türkiye’de 2020 yılında meydana gelen terör eylemlerine de yer verildi.

Raporun Türkiye kısmında, FETÖ’cü terör örgütüne de yer verildi. Fetullah Gülen için “kendi rızasıyla sürgünde olan siyasi figür” ifadesi kullanılırken, “2016 darbe girişimi sonrası hükümet bu hareketi Fetullah Terör Örgütü – FETÖ olarak tanımladı” denildi.

Rapor, “Hükümet ayrıca 2020’de ordu, güvenlik ve memurları kamu görevinden çıkarmaya devam etti. 2016 başarısız darbe girişiminden bu yana, hükümet 125 binden fazla memuru kamu görevinden ihraç etti veya görevden aldı, 96 binden fazla kişi tutuklandı. Binlerce STK ilse FETÖ ile bağlantıları yüzünden kapatıldı.” ifadeleriyle devam etti.

Rapora göre, 2020 yılında terör saldırısı kaynaklı ölümler bir önceki yıla oranla yüzde 10’dan fazla arttı.