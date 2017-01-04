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ABD Türkiye ile dalga mı geçiyor?

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ABD Türkiye ile dalga mı geçiyor?
Pentagon Sözcüsü Peter Cook, ABD öncülüğündeki Koalisyon güçlerinin Türkiye'nin Fırat Kalkanı Operasyonu kapsamında El Bab'da yürüttüğü harekâta destek verip vermediği yönündeki soruya Ankara'yı kızdıracak bir yanıt verdi.

Türk askerlerinin geçen hafta ateş altında kaldığını ve Türkiye’den yardım talebi geldiğini aktaran Cook, Koalisyon uçaklarının havalandığını ve “görünür bir güç gösterisinde” bulunduğunu belirtti.

Pentagon’da düzenlediği basın toplantısında ABD’li sözcü, gelen bir soru üzerine uçakların sadece havalandığını ve herhangi bir saldırı gerçekleştirmediğini de sözlerine ekledi.

Türkiye, El Bab çevresinde IŞİD’e karşı yürütülen operasyonlarda uluslararası Koalisyon’un da hava desteği konusunda üzerine düşeni yapması çağrısında bulunuyor. Ankara, Koalisyon güçlerinin IŞİD’e karşı başlatılan mücadeleye destek vermediği eleştirisinde bulunuyor.

Başbakan Binali Yıldırım dünkü AKP Meclis Grup Toplantısı’ndaki konuşmasında, “Biz Fırat Kalkanı Operasyonu’nda DEAŞ’a karşı mücadele ederken, ABD’nin bir halt ettiği yok. Yaptıkları YPG/PYD’ye silah vermek. Bu dostluğa sığmaz” dedi.

TÜRKİYE İLE SÜREKLİ GÖRÜŞÜYORUZ

Türkiye ile El Bab'daki operasyonları ve bu çabalara sağlanabilecek uygun destek düzeyi hakkında sürekli görüştüklerini aktaran Cook, “IŞİD üzerindeki baskıyı mümkün olduğu kadar fazla cephede sürdürmek ve bunu da mümkün olan en etkili şekilde yapmak istiyoruz. Türk ordusunun Suriye'de gösterdiği çok önemli çabaları, Suriye'deki Türk güçlerinin önemli fedakarlıklarını görüyoruz. IŞİD'e karşı yaptıkları herşeyi destekliyoruz, koalisyon da öyle” dedi.

IŞİD'e karşı yürütülen “Doğal Kararlılık Operasyonu” Sözcüsü Albay John Dorrian, geçen Kasım’da, El Bab operasyonunun Türkiye'nin kendi kararı olduğunu ve Koalisyon olarak bu harekâtın bir parçası olmadıklarını, hava desteği sağlamadıklarını söylemişti.

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