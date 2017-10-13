ABD: Türkiye'nin bizimle arasına mesafe koymadığını umuyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Türkiye'nin ABD ile arasına mesafe koymadığını umduklarını belirterek gerilimin kısa sürede yatışmasını arzu ettiklerini ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, ABD ile Türkiye arasındaki vize işlemlerinin karşılıklı olarak askıya alınmasıyla tırmanan krizle ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

Nauert, Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerde "şüphesiz” bir gerilimin yaşandığını ve bunun "kısa sürede yatışmasını” umduklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yaptığı sert açıklamaları görüp görmediği sorusuna verdiği yanıtta Nauert, konuşmayı görmediğini, sadece konuşmayla ilgili yapılan bazı yorumları duyduğunu belirtti. Gerginliğin yatışmasını ve Türk hükümetiyle diyalog kurabilmeyi ümit ettiklerini söyleyen Nauert, bu bağlamda ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu arasında çarşamba günü yapılan telefon görüşmesine dikkat çekti.

Nauert: İyi bir emniyet işbirliğine ihtiyacımız var

"Ancak Türkiye'nin yürüttüğü soruşturmalarda ABD ile işbirliği niyeti içinde olup olmadığına dair gerçek kaygılarımız da var” diyen Nauert, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'deki büyükelçilik ve konsolosluklarımızda çalışan üç yerel personelimiz de bir tür kolluk kuvveti görevi yapıyordu. Türkiye'nin bizimle arasına mesafe koymaya çalışmadığını umuyoruz. Hükümetlerimiz arasında iyi bir emniyet işbirliğine ihtiyacımız var. Adamlarımızın tutuklanması ise (Türkiye'nin) bunun neresinde durduğu sorusunu gündeme getiriyor.”

Ankara'dan çalışanlarının terör örgütü üyesi olduğuyla ilgili kanıt göstermesini istediklerini ifade eden Nauert, "Türk hükümetinin olduğunu söylediği kanıtı görmedik” dedi. Tutuklu kişilerin terörle suçlandığını vurgulayan Nauert, "Türkiye, ABD'nin önemli bir NATO müttefiki. Eğer bu kişilerin bu tarz bir aktivite içine karıştıklarını düşünüyorlarsa biz kesinlikle bunun kanıtını görmek isteriz. Ayrıca bu kişilerin avukatlarını görmelerini isteriz. Onların avukatları tarafından temsil edilmesini, avukatları tarafından ziyaret edilebilmesini umuyoruz. Türk hükümetinin bu konuda verdiği sözü tutacağını umuyoruz” diye konuştu.

Nauert, Türkiye'deki tutuklu papaz Andrew Brunson’ın durumunu yakından takip ettiklerini ve evine dönmesini arzu ettiklerini kaydetti. Sözcü Nauert, Tillerson'ın Çavuşoğlu ile yaptığı telefon görüşmesinde de konuyu gündeme getirdiğini söyledi.

ABD'nin Türkiye'deki misyonlarında Türk vatandaşlarına yönelik vize işlemlerinin askıya alınmasına ilişkin olarak da Nauert, "Severek yaptığımız, tercih ettiğimiz bir adım değil” yorumunu yaptı.

Başsavcılık: Topuz, avukatıyla bugün görüşecek

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise Gülen yapılanmasına dair soruşturma kapsamında tutuklanan ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz'un avukatı ve ailesi ile görüştürülmediği iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

"Tüm terör suçlarında olduğu gibi şüpheli Metin Topuz'un da cezaevinde bulunduğu süre içerisinde 667 sayılı KHK'nın 6. maddesi uyarınca aile efradı ve avukatları haricinde diğer kişilerle görüşme hakkı kısıtlanmış, ancak haftada bir olan avukatı ve ailesiyle görüşme hakkı tanınmıştır" denilen açıklamada Topuz'un bugün avukatı Selman Alibaş ile görüşeceği şu ifadelerle aktarıldı:

"Gerek aile fertleri, gerekse avukatları tarafından herhangi bir görüşme isteğinin gerçekleşmemesi üzerine cumhuriyet başsavclığımızın talimatı ile 11 Ekim tarihinde eşi, avukatı Selman Alibaş, Silivri Cezaevi idaresi tarafından aranarak gerekli bilgilendirme yapılmış olup avukat Selman Alibaş tarafından şüphelinin ziyaretinin 13 Ekim, cuma günü yapılacağı cevabı alınmıştır."