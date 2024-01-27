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ABD, Türkiye’ye F-16 satışına onay verdi

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ABD hükümeti, Cuma günü Türkiye’ye F-16 jetlerinin satılmasına onay verdi. 23 milyar dolar değerinde bir anlaşmayı işaret eden bu karar, Türkiye’nin İsveç’in NATO üyeliğine onay vermesinin ardından geldi.
ABD, Türkiye’ye F-16 satışına onay verdi

Aylar süren müzakerelerin ardından yasalara uygun olarak ABD Dışişleri Bakanlığı, Kongre’yi anlaşmayla ilgili bilgi verdi.

Başka bir anlaşmada da Yunanistan’a 8,6 milyar dolar değerinde 40 adet F-35 satılmasına karar verildi.

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