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ABD Uçak Gemisine Orta Doğu'ya Geri Dönmesi Emrini Verdi

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Hindistan Donanması ile Malabar Tatbikatı'na katılmak üzere Körfez'den ayrılan ABD'nin "USS Nimitz" uçak gemisine tekrar bölgeye dönmesi emri verildi.
ABD Uçak Gemisine Orta Doğu'ya Geri Dönmesi Emrini Verdi

Hindistan Donanması ile Malabar Tatbikatı'na katılmak üzere Körfez'den ayrılan ABD'nin "USS Nimitz" uçak gemisine tekrar bölgeye dönmesi emri verildi.

ABD Donanmasından konuyla ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı ancak Amerikan CNN televizyonuna konuşan bir savunma yetkilisi, "USS Nimitz" gemisinin beraberindeki savaş gemileri ile Orta Doğu'ya geri döndüğünü söyledi.

İsminin açıklanmasını istemeyen yetkili, Irak ile Afganistan'daki Amerikan askeri sayısının 15 Ocak'tan itibaren 2 bin 500'e düşürüleceğini hatırlatarak, geminin bölgedeki Amerikan birliklerine destek sağlayacağını belirtti.

Yetkilinin, gemiye geri dönmesi emrinin İran nükleer programın kritik isimlerinden Muhsin Fahrizade'nin öldürülmesinden önce verildiğini ifade etmesi dikkat çekti.

İran nükleer programının kilit isimlerinden Fahrizade, dün Tahran eyaletine bağlı Absederd ilçesinde aracına düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Nisan 2018'de İran'ın nükleer programı hakkında yaptığı sunumda, İran nükleer programının mimarı olarak tanınan Fahrizade'nin adını özellikle belirtmişti.

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