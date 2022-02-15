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ABD, Ukrayna’daki büyükelçiliğini Kiev’den taşıyor

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, “Rus birliklerinin sayısındaki artış” nedeniyle ABD’nin Ukrayna büyükelçiliğini başkent Kiev’den Lviv kentine taşıyacağını açıkladı.
ABD, Ukrayna’daki büyükelçiliğini Kiev’den taşıyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, “Rus birliklerinin sayısındaki artış” nedeniyle ABD’nin Ukrayna büyükelçiliğini başkent Kiev’den Lviv kentine taşıyacağını açıkladı.

Blinken, kararın tamamen çalışanların güvenliği için alındığını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price da dün yaptığı açıklamada “Ukrayna’ya düzenlenecek bir saldırı, büyük bir şiddete, büyük bir yıkıma neden olabilir ve hem Amerikalılar hem de Ukraynalılar hayatlarını kaybedebilir” dedi.

Büyükelçilikte çalışanların çoğuna ve ABD’li vatandaşlara daha önce Ukrayna’yı terk etmeleri çağrısında bulunulmuştu.

ABD’li yetkililer Rusya’nın Ukrayna sınırına 100 binden fazla asker konuşlandırdığı ve her an saldırı düzenleyebileceği yönünde uyarı yapmıştı. Rusya ise Batılı devletlerin iddialarını reddederek işgal planı olmadığını söylüyor.

SCHOLZ MOSKOVA’YA GİDİYOR

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Kiev ziyaretinin ardından bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşmek için Moskova’ya gidiyor.

Rusya’nın Avrupa’daki en büyük ticaret ortağı Almanya'nın Başbakanı Scholz, Rusya’nın güvenlik endişelerine dair Batı’nın diyalog kurmaya açık olduğunu ancak Ukrayna’nın işgali durumunda Rusya’ya yaptırım getireceklerini belirtti.

Çte yandan, Scholz Kuzey Akım-2 boru hattı projesini sonlandırmaya dair bir açıklama yapmadı ve yaptırımlarla alakalı açıklamasında bu projeden bahsetmedi. ABD Başkanı Joe Biden, geçen hafta Rusya’nın Ukrayna’yı işgali durumunda projeyi sonlandırma sözü vermişti.

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