  • BIST 2.051,05
  • Altın 800.89129
  • Dolar 13.5003
  • Euro 15.3124
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAOmicron’u Etkisiz Hale Getiren Antikor Geliştirdiler

ABD, Ukrayna'daki Büyükelçilik Çalışanlarının Önemli Bölümünü Tahliyeye Hazırlanıyor

» »
Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim devam ederken ABD'nin Kiev'deki büyükelçiliğini tahliye etmeye hazırlandığı bildirildi.
ABD, Ukrayna'daki Büyükelçilik Çalışanlarının Önemli Bölümünü Tahliyeye Hazırlanıyor

ABD'de isminin açıklanmaması koşuluyla konuşan yetkililer, ABD Dışişleri Bakanlığının bugün Kiev Büyükelçiliğindeki neredeyse tüm Amerikan personelinin ayrılmaları gerekebileceğini duyurmayı planladığını söyledi.

Az sayıda yetkilinin Ukrayna'nın başkenti Kiev'de kalabileceğini belirten yetkililer, büyükelçilikteki yaklaşık 200 Amerikalının büyük çoğunluğunun ABD'nin ülkede diplomatik varlığını sürdürebilmesi için Ukrayna'nın batısında, Polonya sınırına yakın bir yere gönderileceğini dile getirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin yorum yapmadı.

Bakanlık daha önce Kiev'deki ABD büyükelçiliği çalışanlarının ailelerine ayrılmaları talimatı vermişti. Yeni hamle, Washington'un, Rusya'nın olası Ukrayna işgali konusundaki artan uyarılarının ardından geldi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Rusya-Ukrayna krizinin tırmanması üzerine dün Polonya'ya 3 bin ilave asker gönderilmesi talimatı verdi.

ABD Başkanı Joe Biden daha önce Almanya'da konuşlu 1000 ABD askerinin Romanya'ya kaydırılması, 18'inci Hava İndirme Kolordusundan 300 askerin Almanya'ya sevk edilmesi ve 82'inci Hava İndirme Tümeni'nden de 1700 askerin Polonya'ya sevk edilmesi talimatını vermişti.

ABD ayrıca, NATO Mukabele Gücünün aktifleştirilmesi durumunda Avrupa'ya sevk etmek üzere 8 bin 500 askeri de teyakkuza geçirmişti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Çin'le çatışmanın "kaçınılmaz olmadığını" söyledi11 Şubat 2022 Cuma 13:11
  • Elon Musk: Yıldız gemisi roketi yörüngeye girmeye yakın11 Şubat 2022 Cuma 13:01
  • Evinde rehin alınan 80 yaşındaki kadın Wordle sayesinde kurtuldu10 Şubat 2022 Perşembe 20:47
  • NATO, Ukrayna'ya Desteğini Sürdürecek10 Şubat 2022 Perşembe 19:45
  • Sullivan, İsrailli Mevkidaşı İle İran Müzakerelerini Görüştü10 Şubat 2022 Perşembe 19:22
  • ABD’de Enflasyon Beklentileri Aştı10 Şubat 2022 Perşembe 17:48
  • ABD’den Rusya’ya ‘Kuzey Akım 2’ uyarısı10 Şubat 2022 Perşembe 11:19
  • New York'ta Suç Oranları 2021'e Göre Yüzde 60 Arttı09 Şubat 2022 Çarşamba 19:25
  • Texas katliamı: ABD Hava Kuvvetleri 230 milyon dolar tazminat ödeyecek09 Şubat 2022 Çarşamba 14:31
  • Washington Ulusal Katedrali'nin çanları, ABD'de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden 900 bin kişi için çaldı09 Şubat 2022 Çarşamba 13:37
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti