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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı: Türk hükümeti Brunson'ı serbest bırakmayarak büyük bir hata yaptı

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"Türkiye, Brunson'ı serbest bırakırsa kriz anında çözülür
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı: Türk hükümeti Brunson'ı serbest bırakmayarak büyük bir hata yaptı

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, papaz Andrew Brunson'ı serbest bırakmayarak 'büyük hata' yaptığını savunduğu Türkiye'nin 'Brunson'ı şartsız serbest bırakarak' ABD ile yaşadığı krizi "anında" sonlandırabileceğini söyledi.

İsrail ziyareti sırasında Reuters'a konuşan Bolton, "Türk hükümeti Brunson'ı serbest bırakmayarak büyük bir hata yaptı" dedi ve ekledi:

"Her gün bu hatayı yapmaya devam ediyorlar. Bir Batılı ülke ve NATO müttefiki olarak doğru şeyi yaparak Brunson'ı şartsız serbest bırakmaları durumunda kriz anında çözülür."

ABD'nin Türkiye’nin NATO üyeliğini sorgulayıp sorgulamayacağı yönündeki bir soruya ise Bolton “Bu şu anda konu değil. Biz papaz Brunson ile Türk hükümetinin hukuka aykırı bir şekilde tuttuğu Amerikalılara odaklandık ve bu meselenin çözümünü bekliyoruz” şeklinde yanıt verdi.

"Katar'ın verdiği sözün kesinlikle bir faydası olmayacak"

Katar'ın Türkiye'ye 15 milyar dolar yatırım yapma sözü ve Türkiye ile Katar merkez bankalarının karşılıklı swap anlaşmasıyla ilgili de konuşan Bolton, "Verdikleri söz Türkiye'nin ekonomisini etkileme konusunda tamamen kifayetsiz. Bunun kesinlikle bir faydası olmayacak" dedi.

Bu iki gelişmenin duyurulmasının ardından Türk lirası tarihinin en değersiz seviyelerinden bir miktar yükselmişti.

İran'ın petrol ihracatını sıfıra indirme planı

Türkiye'nin petrol ve doğalgaz aldığı İran'a yönelik yaptırımlar hakkında da konuşan Bolton, "ABD İran'dan petrol alan diğer ülkelerin alternatif kaynakları olduğundan emin olmak istiyor ki böylece İran'ın petrol ihracatını sıfıra indirelim" dedi.

Ne olmuştu?

Darbe girişiminin ardından gözaltına alınan Brunson, 9 Aralık 2016’da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Brunson hakkında ‘FETÖ’ye ve PKK’ya üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’ten 15, ‘casusluk’tan da 20 yıl olmak üzere 35 yıl hapis cezası istenmiş, rahip 2 yıla yakın tutukluluğun ardından ev hapsine alınmıştı.

Ancak ABD, Brunson’ın serbest bırakılmasını ve ülkesine dönmesini istemiş, bunu kabul etmeyen Türkiye’ye yaptırım uygulamıştı. Süreçle eş zamanlı olarak da ABD Doları Türk Lirası karşısında rekor düzeyde değer kazanmıştı.

Brunson için ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması için yapılan başvurular, Türk mahkemelerince reddedilmişti. Son ret kararı, İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nden gelmişti.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, pazartesi yaptığı açıklamada, Brunson'ın serbest bırakılması konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Brüksel'deki NATO zirvesinde görüştüklerini ve burada bir anlaşmaya vardıklarını düşündüğü için İsrail'de tutuklu bulunan Türk vatandaşı Ebru Özkan'ın serbest bırakılmasına yardım ettiğini söylemişti. Trump, Brunson konusunda Türkiye'ye taviz vermeyeceklerini de belirtti. 

Türk Lirası’nın değer kaybettiği dönemde, Ankara’yı ziyaret eden Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Tani ise Recep Tayyip Erdoğan yaptığı görüşme sonrasında Türkiye’ye 15 milyar dolarlık yatırım yapmayı planladıklarını açıklamıştı. 

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