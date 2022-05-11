ABD uyardı: Çin, Tayvan’ı ele geçirmeye çalışacak

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde üçüncü aya girilirken, dünyanın diğer bir noktasında Çin ve Tayvan arasında da gerginlik tırmanıyor.

ABD’de Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines, Senato Silahlı Hizmetler Komitesi önünde yaptığı konuşmasında Çin’in aktif olarak Tayvan’ı ele geçirebilecek bir ordu kurmaya çalıştığını öne sürdü.

Haines, Tayvan’a yönelik ciddi bir tehdidin olduğunu belirtirken, bugünden 2030’a kadarki süreçte Çin’de askeri bir hamle beklediklerini iddia etti. Haines, “Bize göre, Çin, Tayvan’a müdahale etmek için ordusuyla ilgili çalışmalarını hızlandırdı.” dedi.

‘BARIŞÇIL YOLLARLA ÇÖZMEK İSTEYECEK’

Savunma İstihbarat Teşkilatı başkanı Korgeneral Scott Berrier de Çin Devlet Başkanı Şi Çinping’in Rusya’nın Ukrayna’daki savaşından yeterli dersi çıkaramadığını açıkladı. İki yetkili de Ukrayna’daki durumun Çin’i etkilediğini öne sürdü. Ancak Berrier, Haines’e göre daha olumlu bakarken, Çin’in Tayvan krizini barışçıl yollarla çözmek isteyeceğini öne sürdü.

CIA Direktörü Bill Burns de önceki gün yaptığı açıklamada, Ukrayna’daki savaşın Çin’in hesaplarını etkilediğini iddia etti. Burns, “Çin Devlet Başkanı Şi’nin zaman içinde Tayvan üzerinde kontrolü ele geçirme kararlılığını bir an olsun erozyona uğrattığını düşünmüyorum, ancak bunun nasıl ve ne zaman yapacakları konusundaki hesaplamalarını Ukrayna üzerinden düzenliyorlar.” dedi.

Rusya'nın Ukrayna'daki işgali de Tayvan'ı alarm durumuna geçirmişti. Tayvan’ın Çin anakarasına bağlanması, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in ülkeyi 2050’ye kadar birleştirerek güçlendirme planının en önemli ayaklarından biri olarak görülüyor. “Tek Çin” ilkesini benimseyen Çin, halihazırda Tayvan’ı ülkenin bir parçası olarak görüyor. Rusya’nın yakın müttefiki olan ülke son dönemde ordusunu modernize etmek için büyük yatırımlar yapıyor.

ABD her ne kadar ‘Tek Çin’ konusunda ülkeye destek olsa da Tayvan’a askeri desteği nedeniyle iki ülke birçok kez karşı karşıya geldi. Son olarak, Çin, ABD’ye, Tayvan konusunda “ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğünü” korumakta kararlı olacağı mesajını verdi.