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ABD Uzay Kuvvetleri İlk Roketini Fırlattı

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ABD Uzay Kuvvetleri İlk Roketini Fırlattı
ABD Uzay Kuvvetleri İlk Roketini Fırlattı

ABD'de geçen yıl kurulan Uzay Kuvvetleri, haberleşme uyduları taşıyan ilk roketini uzaya gönderdi.

ABD Uzay Kuvvetlerinin Twitter hesabından, haberleşme uydularını taşıyan roketin, Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Üssü'den fırlatıldığı belirtildi.

California'daki Uzay ve Füze Sistemleri Merkezi Şefi General John F. Thompson, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen ABD Uzay Kuvvetlerinin Atlas V roketinin, 6 bin 168 kilogramlık uydularla uzaya gönderildiğini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası olarak da bilinen 2020 savunma bütçesini onaylaması ile  ABD Uzay Kuvvetleri Komutanlığı geçen yıl aralık ayında resmen kurulmuştu.

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