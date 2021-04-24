  • BIST 1.345
  • Altın 478,740
  • Dolar 8,3255
  • Euro 10,0324
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAKamu Yeterlik Sınavları 24 ve 25 Temmuz’da yapılıyor

ABD Vatandaşlarına Güney Kıbrıs'a gitmeme tavsiyesinde bulundu

» »
ABD’nin, vatandaşlarına, Covid-19 vakalarının yüksek seyrettiği Güney Kıbrıs’a seyahat etmemeleri tavsiyesinde bulunduğu bildirildi.
ABD Vatandaşlarına Güney Kıbrıs'a gitmeme tavsiyesinde bulundu

ABD’nin, vatandaşlarına, Covid-19 vakalarının yüksek seyrettiği Güney Kıbrıs’a seyahat etmemeleri tavsiyesinde bulunduğu bildirildi.

Alithia gazetesi, ABD’nin Güney Kıbrıs’ı dördüncü kategoriye koyduğunu ve Yunanistan’ın da bu kategoriye alındığını yazdı.

Gazete, Rum Seyahat Acenteleri Birliği Basın Sözcüsü Haris Papaharalambus’un konuyla ilgili açıklama yaparak, bunun haksız bir karar olduğunu ve Güney Kıbrıs’taki epidemiyolojik görüntünün, bahsedildiği kadar kötü olmadığını söylediğini kaydetti.

Habere göre Papaharalambus, konuyla ilgili bir dizi tedbir aldıklarını ve farklı ülkelerin dikkatini çekebilmek için, her 100 bin kişide kaç vaka sayısı olduğunun değil, kaç test yapılıp kaç pozitif vaka tespit edildiğinin göz önünde bulundurulması gerektiğine dair mektuplar gönderdiklerini belirtti.

Gazete, Rum Dışişleri, Bayındırlık-Ulaştırma ve Turizm Bakanlıklarının da yurtdışındaki ortaklarına mektup göndererek, doğru bilgileri ciddiye almaları ve buna göre Güney Kıbrıs’a seyahatlerle ilgili politika oluşturmaları çağrısında bulunduklarını yazdı.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Vaka sayısı 60 bine dayandı22 Nisan 2021 Perşembe 17:53
  • Güney Kıbrıs'ta Çocuk Pornosu Ve Cinsel İstismar Vakaları Tavan Yaptı22 Nisan 2021 Perşembe 13:58
  • “Güney Kıbrıs’ta turizm sezonu başlamadan bitebilir”22 Nisan 2021 Perşembe 13:46
  • Rum Sağlık Bakanı Yoannu: “Tam Kapanma Gündemde”22 Nisan 2021 Perşembe 11:21
  • Anastasiadis: “Bizde de Çavuşoğlunun ses kaydı var”22 Nisan 2021 Perşembe 08:43
  • KKTC Üzerinden Kaçak Göçmen İddiası21 Nisan 2021 Çarşamba 14:18
  • Güney'de 1 Kilo Hint Keneviri Tespit Edildi21 Nisan 2021 Çarşamba 14:14
  • Larnaka’da İşlenen Cinayetin Yankıları Sürüyor21 Nisan 2021 Çarşamba 14:02
  • Güney Kıbrıs’ın epidemiyolojik tablosunun tehlikeli sınırlarda21 Nisan 2021 Çarşamba 12:31
  • Güney Kıbrıs'ta rekor Covid-19 vaka.. 941 pozitif vaka, 1 ölüm!20 Nisan 2021 Salı 20:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti