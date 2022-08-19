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ABD vatandaşlarını Meksika'ya seyahat konusunda uyardı

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ABD hükümeti, vatandaşlarına Meksika’nın 6 eyaletine seyahat etmeme uyarısında bulundu.
ABD vatandaşlarını Meksika'ya seyahat konusunda uyardı

Ülkedeki ABD hükümeti çalışanlarının, riskli görülen bölgelerde yalnız ve gece seyahat etmesi kısıtlandı ve çok riskli sayılan bölgelerden ise kara yoluyla geçmeleri yasaklandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, güvenlik sorunlarını gerekçe göstererek vatandaşlarına Meksika’nın 6 eyaletine seyahat etmeme uyarısında bulundu.

Colima, Guerrero, Michoacan, Sinaloa, Tamaulipas ve Zacatecas eyaletlerinde adam kaçırma ve suç olaylarının sıkça görüldüğünü belirten bakanlık, vatandaşlarından bu eyaletlerden kaçınmalarını istedi.

“Geriye kalan 17 eyalete seyahat edenler için de dikkatli olun” uyarısı 

Bakanlık ayrıca yine suç ve adam kaçırma olaylarının fazla olduğu sebebiyle Baja California, Durango, Chihuahua, Sonora, Jalisco, Morelos ve Guanajuato eyaletlerine seyahat etmek isteyen vatandaşlara da tekrar düşünmeleri tavsiyesinde bulundu.

Açıklamada sadece Yucatan ve Campeche eyaletlerine seyahat edenlerin normal önlemler almalarının yeterli olacağı belirtilirken, geriye kalan 17 eyalete seyahat edenler için de dikkatli olma uyarısı yapıldı.

Gece ve yalnız seyahat etmek yasak

ABD Dışişleri Bakanlığı, Meksika’da son günlerde cinayet, adam kaçırma, araç hırsızlığı ve soygun gibi suçlarda artış görüldüğü gerekçesiyle, ülkedeki ABD hükümeti çalışanlarının birçok bölgeye seyahat etmelerinin yasaklandığına ya da kısıtlandığını açıkladı.

Bakanlık ayrıca bu bölgelerdeki vatandaşlara acil yardım hizmeti sağlama imkanlarının sınırlı olacağının altını çizdi.

Meksika’daki ABD hükümeti çalışanlarına, riskli görülen bölgelerde yalnız ve gece seyahat etme kısıtlaması getirilirken, çok riskli sayılan bölgelerden ise kara yoluyla geçmelerinin yasaklandığı biliniyor.

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