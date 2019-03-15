ABD ve AB'deki camilerin önünde güvenlik önlemleri artırıldı

Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen saldırının ardından, ABD ve AB'de bulunan bazı camilerin önünde güvenlik önlemleri artırıldı.
Haber ajansları New York, Londra, Viyana ve Lahey'deki camilerin önlerinden fotoğraflar paylaştı.
Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen saldırının ardından, ABD ve AB'de bulunan bazı camilerin önünde güvenlik önlemleri artırıldı.
Haber ajansları New York, Londra, Viyana ve Lahey'deki camilerin önlerinden fotoğraflar paylaştı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.