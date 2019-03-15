  • BIST 103.304
  • Altın 228,181
  • Dolar 5,4567
  • Euro 6,1802
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

ABD ve AB'deki camilerin önünde güvenlik önlemleri artırıldı

» »
Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen saldırının ardından, ABD ve AB'de bulunan bazı camilerin önünde güvenlik önlemleri artırıldı. Haber ajansları New York, Londra, Viyana ve Lahey'deki camilerin önlerinden fotoğraflar paylaştı.
ABD ve AB'deki camilerin önünde güvenlik önlemleri artırıldı

Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen saldırının ardından, ABD ve AB'de bulunan bazı camilerin önünde güvenlik önlemleri artırıldı.

Haber ajansları New York, Londra, Viyana ve Lahey'deki camilerin önlerinden fotoğraflar paylaştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kiliseden tablo çaldılar ama tablo sahte çıktı14 Mart 2019 Perşembe 19:00
  • Vatikan'ın eski üst düzey yetkililerinden Kardinal Pell'e çocuk tacizinden 6 yıl hapis cezası13 Mart 2019 Çarşamba 14:44
  • 'Sigortadan para alabilmek için elini testereyle kesti'12 Mart 2019 Salı 11:34
  • Almanya-Fransa ortak meclisine Paris'ten onay12 Mart 2019 Salı 10:32
  • ‘Sanrı gördüren silah taşıyan’ Rus fırkateyni, İskoçya’yı karıştırdı10 Mart 2019 Pazar 17:36
  • AB'den ABD vatandaşlarına vize zorunluluğu10 Mart 2019 Pazar 14:54
  • Almanya Türkiye’ye seyahat uyarısını güncelledi: Keyfi tutuklamalar10 Mart 2019 Pazar 14:52
  • Paris'te Cremieux Sokağı sakinleri: Instagramcı istilasından bıktık08 Mart 2019 Cuma 23:01
  • 8 Mart Dünya Kadınlar Günü: İtalya'da iktidar ortağı partiden 'cinsiyetçi' broşür08 Mart 2019 Cuma 16:07
  • Finlandiya'da Başbakan Sipila istifa etti08 Mart 2019 Cuma 12:56
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti