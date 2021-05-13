ABD ve AB’den İsrail'e "sivil ölümler" uyarısı

ABD ve AB, İsrail ve Filistinlilere “şiddete son verilmesi” çağrısı yaparken, özellikle sivil ölümlere yol açmaktan kaçınılmasını istediler.

ABD ve AB, İsrail ve Filistinlilere “şiddete son verilmesi” çağrısı yaparken, özellikle sivil ölümlere yol açmaktan kaçınılmasını istediler.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın bugün İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği açıklandı. Görüşmede, Blinken’ın İsrail’in Hamas’ın roket saldırılarına karşı kendini koruma hakkını teyit ettiği, aynı zamanda ABD’nin şiddette gerilimin düşürülmesi çağrısını ilettiği belirtildi. ABD’li bakanın ayrıca görüşmede Biden yönetiminin, “hem İsraillilerin hem de Filistinlilerin emniyet içerisinde ve güvenli bir şekilde yaşama hakkına sahip olduğu yönündeki görüşünü” yinelediği aktarıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı’na göre, Blinken Netanyahu’ya ayrıca, “özgürlükler, güvenlik, refah ve demokrasi söz konusu olduğunda İsrailliler ve Filistinliler eşit kurallardan istifade edebilmeli” mesajını verdi.

Blinken: Çocuk ölümleri dehşet verici

Blinken, Netanyahu ile telefon görüşmesi öncesinde yaptığı açıklamada, İsrail’in Hamas’ın roket saldırılarına yanıt verme hakkının meşru olduğunu ancak hayatını kaybetmiş Filistinli çocukların, sivillerin görüntülerini "dehşet verici” bulduğunu söyledi.

Blinken, “İsrail haklı olarak, halkını savunmak için saldırılara yanıt veriyor olsa da, sivil ölümlere yol açmaktan kaçınmak için elinden geleni yapma konusunda ilave bir yükümlülüğü olduğunu düşünüyorum” dedi.

Bununla birlikte Antony Blinken, “terör örgütü olan ve ayrım gözetmeksizin roket yağmuruna tutan, sivilleri hedef alan Hamas ile savunma amaçlı yanıt veren İsrail arasında çok net ve keskin bir fark var” görüşünü aktardı.

Her iki tarafın şiddetten kaçınması gerektiğini vurgulayan Blinken, hem İsrail’i hem Filistinlileri sükunete davet etmek için bölgeye Müsteşar Yardımcısı Hady Amr’i gönderdiklerini açıkladı. Blinken, “Amr, Başkan Biden ve benim adıma taraflardan şiddetin azaltılmasını isteyecek” diye konuştu.

AB'den İsrail'e "orantılılık" uyarısı

Benzer bir çağrı da Avrupa Birliği'nden geldi. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, “İsrail ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki vahim tırmanış, Gazze içinde ve çevresindeki şiddetin ciddi boyuttaki tırmanışı son bulmak zorunda” açıklamasını yaptı.

"AB, çocuklar dahil yüksek sayıdaki sivil kayıplar ve yaralanmalar sebebiyle dehşet içindedir. Öncelik sivillerin korunması olmalıdır” diyen Borrell, tüm çabaların sivil kayıpların önlenmesi ve gerilimin düşürülmesine odaklanması gerektiğini kaydetti.

Josep Borell, Hamas ve diğer grupların, ayrım gözetmeksizin İsrailli sivilleri hedef alan roket saldırılarının kabul edilemez olduğunun altını çizerken, “İsrail’in sivil halkını koruma hususundaki meşru ihtiyacını tanımakla birlikte, verilen yanıt orantılı olmalı ve güç kullanımında azami düzeyde itidal sergilenmeli” dedi.

AB’nin taraflara derhal şiddete son verilmesi çağrısı yaptığına, her iki tarafta sivilleri etkileyecek daha kapsamlı bir ihtilafın önlenmesi gerektiğine dikkat çeken Borrell, “Kudüs'te kutsal mekanların statükosuna saygı gösterilmeli ve ibadet özgürlüğü güvence altına alınmalıdır” dedi.

Şiddet durmuyor

İsrail ile Filistinliler arasında tırmanan şiddet Çarşamba günü de sürdü. İsrail, Gazze’ye düzenlenen hava saldırılarında üst düzey bir komutan dahil en az 12 Hamas yetkilisinin öldürüldüğünü açıkladı. İsrailli yetkililer, öldürülen Hamaslılar arasında roket yapımı ve siber saldırı sorumlusunun da bulunduğunu duyurdu.

Hamas, üst düzey komutanlarından Bassem Issa’nın operasyon sırasında hayatını kaybettiğini doğrularken, İsrail’in saldırılarına 130 roket saldırısıyla yanıt verildiğini açıkladı.

İsrail’de arama kurtarma ekipleri, Hamas’ın saldırılarında 6 yaşında bir erkek çocuğunun hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bölge, 2014’deki Gazze savaşından bu yana en sert çatışmalara sahne oluyor. Filistin kaynaklarına göre Gazze’de 14’ü çocuk, 3’ü kadın 53 Filistinli hayatını kaybetti, 86’sı çocuk, 39’u kadın en az 320 kişi de yaralandı. İsrail’de ise roket saldırıları sonucunda 2’si çocuk, 3’ü kadın, 1’i asker 7 kişi hayatını kaybetti.