  • BIST 1.916,36
  • Altın 792.72089
  • Dolar 13.5268
  • Euro 15.2534
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 1 °C
  • Ankara -3 °C
SON DAKİKABilim İnsanlarından Covid-19’a Yakalanıp Koku Kaybı Yaşayanlara Uyarı

ABD ve Avrupa bölündü: Putin Ukrayna konusunda blöf mü yapıyor?

» »
Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceği iddiasıyla ilgili tartışmalar sürerken ABD'nin önde gelen gazetelerinden Washington Post, bu iddianın Batılı ülkeler arasında bölünmeye neden olduğunu yazdı.
ABD ve Avrupa bölündü: Putin Ukrayna konusunda blöf mü yapıyor?

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceği iddiasıyla ilgili tartışmalar sürerken ABD'nin önde gelen gazetelerinden Washington Post, bu iddianın Batılı ülkeler arasında bölünmeye neden olduğunu yazdı.

Analizde, ABD ve yakın müttefiki İngiltere'nin Rusya'nın Ukrayna'yı işgale hazırlandığı uyarısında bulunduğu, Avrupa'daki bazı ülkelerinse bu iddiaya şüpheyle yaklaştığı belirtildi.

Avrupa'daki birçok yetkilinin Rusya'nın Ukrayna'da bir çatışma istemediğini düşündüğü kaydedilen yazıda özellikle Rusya'yla ekonomik ilişkilere önem veren Almanya'nın işgal iddiasına mesafeli olduğuna ve Ukrayna'ya silah vermediğine dikkat çekildi.

‘PUTİN TAVİZ ELDE ETMEK İSTİYOR’

Almanya'daki Körber Vakfı'ndan Rusya uzmanı Liana Fix, birçok Avrupa ülkesinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna konusunda blöf yaptığına inandığını ifade etti. Washington Post muhabirine konuşan Fix, “Avrupa'da genel algı, Rusya'nın taviz elde etmek için askeri tehdidi artırdığı yönünde” dedi.

ABD'li ünlü askeri stratejist Edward Luttwak da Twitter mesajında, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmek gibi bir niyeti olmadığını belirterek “Avrupa'nın en büyük ülkesini 200 binden az askerle işgal etmek, krizi Rusya için bir zafere dönüştürmez” ifadelerini kullandı.

RUSYA: ABD HİSTERİ YARATIYOR

İşgal iddialarını ısrarla reddeden ancak NATO’nun Doğu Avrupa’daki genişlemesinin durdurulmasını isteyen Rusya, ABD ve müttefiklerini histeri yaratarak gerilimi yükseltmeye çalışmakla suçluyor. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, geçen hafta yaptığı açıklamada “Ukrayna'ya saldırmayacağız ya da ülkeyi işgal etmeyeceğiz” demişti.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la görüşmesi sonrasında, tansiyonu yükseltecek açıklamalardan kaçınılması gerektiğini belirtmişti.

Bazı analistler ise Putin'in blöf yapması halinde güvenilirliğini kaybedebileceği ve masadan eli boş kalkabileceği yorumunda bulundu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD, Ukrayna'ya 90 Ton Silah Ve Mühimmat Gönderdi22 Ocak 2022 Cumartesi 20:35
  • Set Kazasıyla Gündemde Olan Aktör Baldwin'e 25 Milyon Dolarlık Yeni Dava22 Ocak 2022 Cumartesi 11:58
  • Bir Yolcu Maske Takmayı Reddetti, Uçak Kalktığı Havalimanına Döndü22 Ocak 2022 Cumartesi 00:30
  • Yolcu Maske Takmadı, Uçak Yarı Yoldan Döndü21 Ocak 2022 Cuma 16:43
  • Eski ABD Başkanı Roosevelt'in Heykeli New York'taki Müzenin Önünden Kaldırıldı21 Ocak 2022 Cuma 03:15
  • ABD'de İşsizlik Maaşı Başvuruları 3 Ayın En Yüksek Seviyesinde20 Ocak 2022 Perşembe 23:17
  • Tartışma yaratan maske kararı mahkemeye taşındı20 Ocak 2022 Perşembe 14:53
  • ABD’den East Med açıklaması: “Sebep Türkiye’nin tepkisi değil”20 Ocak 2022 Perşembe 13:47
  • Ukrayna krizi: Biden'a göre Putin işgale hazırlanıyor20 Ocak 2022 Perşembe 12:55
  • Kıyamet Günü saati yeniden ayarlanıyor: Felakete kalan süre…20 Ocak 2022 Perşembe 11:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti